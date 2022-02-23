• 23 Şubat 2022 - 20:26 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde menajerlere ödenen rakamları açıkladı. Özellikle Sekidika için ödenen ücret sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'da 2015 ile 2022 yılları arası 40 milyon euro menajerlere komisyon ödemesi yapıldı. Toplam 51 futbolcu için 66 menajere ödeme yapıldığı aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 23 Şubat 2022 - 20:26 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, son dönemde futbolcu transferlerinden menajerlere ödenen komisyon ücretlerini açıkladı. Burak Elmas'ın üyelere özel yaptığı sunumda en dikkat çeken isim Radamel Falcaı oldu. İşte son 6-7 yılda ödenen o paralar...
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