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GalatasarayGalatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!
• 23 Şubat 2022 - 20:26 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde menajerlere ödenen rakamları açıkladı. Özellikle Sekidika için ödenen ücret sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'da 2015 ile 2022 yılları arası 40 milyon euro menajerlere komisyon ödemesi yapıldı. Toplam 51 futbolcu için 66 menajere ödeme yapıldığı aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 23 Şubat 2022 - 20:26 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, son dönemde futbolcu transferlerinden menajerlere ödenen komisyon ücretlerini açıkladı. Burak Elmas'ın üyelere özel yaptığı sunumda en dikkat çeken isim Radamel Falcaı oldu. İşte son 6-7 yılda ödenen o paralar...

2Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Galatasaray’da Falcao'nun transferinde 3 farklı menajerlik şirketine 9 kalemde yaklaşık 3 milyon 751 bin euro ödeme yapıldı.

3Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Bonservis bedeli olmayan Jesse Sekidika'nın menajerlerine toplam 1,6 milyon euro ödendi.

4Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Konstantinos Mitroglou: 2 menajere 700 bin euro

5Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Jean Michael Seri: 550 bin euro (2 menajer)

6Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Steven Nzonzi: 600 bin euro (3 menajer)

7Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Galatasaray’da 20/21 sezonunda sözleşmesi 1 yıl uzatılan ve 515 bin euro garanti ücret kazanan Ryan Donk’un menajerine 500 bin euro komisyon ücreti ödendiği açıklandı.

8Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Son 3 başkan döneminde toplam ödemeler Dursun Özbek dönemi: 12 milyon euro Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon euro Burak Elmas dönemi: 4 milyon euro

9Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Devre arası yapılan transferlerin maaşları: Erick Pulgar: 750 bin Euro Inaki Pena: 375 bin Euro Bafetimbi Gomis: 750 bin Euro (2022-2023 sezonu için 1 milyon 750 bin euro) Semih Kaya: 4 milyon TL

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Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!

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