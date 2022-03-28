Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Başkan seçildikten 9 ay gibi kısa bir süre sonra idari ibrasızlıkla güvenoyu alamayan Burak Elmas birçok konuda eleştiriliyordu ama özellikle iki nokta sonunu getirdi. Bunlardan birincisi Fatih Terim’le yollarını ayırması oldu. Kendisine belki de seçim kazandıran hamle olmasına karşın 6 ay gibi kısa bir sürede Terim’le yollarını ayırması Başkan Elmas’ın ibra olmamasında en belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıktı.