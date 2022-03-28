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GalatasarayGalatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı
• 28 Mart 2022 - 07:45 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

2021 yılı olağan genel kurul toplantısında ibra edilmeyen ve Işıtan Gün - Fatih Terim kararları sorgulanan Burak Elmas 'hakkınızı helal edin' derken, Galatasaray'da büyük bir değişimin olacağı, hatta bazı isimlerin eşyalarını toplamaya başladığı ortaya çıktı.

• 28 Mart 2022 - 07:45 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı
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Galatasaray Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali yönden üyelerden onay alırken, idari yönden ibra edilmedi.

2Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Genel kurulda merhum başkan Mustafa Cengiz ile görevdeki başkan Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Burak Elmas yönetimi, mali yönden 718’e 638 oyla ibra oldu. İdari yönden oylama ise 801 ibrasızlık ve 566 ibra olarak sonuçlandı.

3Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Başkan seçildikten 9 ay gibi kısa bir süre sonra idari ibrasızlıkla güvenoyu alamayan Burak Elmas birçok konuda eleştiriliyordu ama özellikle iki nokta sonunu getirdi. Bunlardan birincisi Fatih Terim’le yollarını ayırması oldu. Kendisine belki de seçim kazandıran hamle olmasına karşın 6 ay gibi kısa bir sürede Terim’le yollarını ayırması Başkan Elmas’ın ibra olmamasında en belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıktı.

4Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

İkinci konu ise yönetici Işıtan Gün’ün geçmişte attığı tweetlerin yarattığı rahatsızlık olarak kendisini gösterdi. Bu duruma özellikle kadın üyeler tavır koydu ve büyük destek gördü. Başkan Elmas eleştiriler karşısında zor durumunda kalırken yönetici Işıtan Gün’ün salonda bulunmasına karşın kendisini savunmaması yadırgandı.

5Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Başkan Elmas, Fenerbahçe ile yakınlaşmadan dolayı da fanatik üyeleri karşısına aldı. Yine seçim öncesi 100 milyon dolar sponsor ve 40 milyon dolar kasa kolaylığı konusunda verilen sözlerin yerine getirilmemesi ayrıca gündeme getirildi.

6Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Yönetimden erken kopmalar, pilot takımı konusunda Niğde Anadolu’nun seçilmesi, Kemerburgaz, Florya ve spor salonu gibi projelerde herhangi bir adım atılmaması da tepki toplayan diğer başlıklar oldu. Bazı üyeler ise KAP bildirimlerinde detaylara yer verilmemesini ve tartışmalı CEO atamasını öne çıkardı.

7Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp tüzüğünün 59. maddesi hükmünce 1 ay sonra yapılacak olağanüstü seçimde aday olamayacak. Tüzüğe göre Elmas ve yönetimindeki isimlerin aday olabilmeleri için bir seçim döneminin geride kalması gerekiyor. Tüzüğün 59. maddesi şöyle: “Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.”

8Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi üzerine üyelere hitaben bir konuşma yaptı. Tüzük gereği olağanüstü seçime gideceklerini aktaran Elmas, “Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22. maddesinin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız” ifadelerini kullandı.

9Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Mali genel kurulda merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun, 1 Ocak 2021-21 Haziran 2021 dönemi faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Mali yönden ibrada 1372 oy kullanıldı. 958 üye Cengiz dönemini ibra etti, 377 kişi olumsuz yönde oy verdi, 36 üye çekimser kaldı. 1372 oy kullanılan idari yönden oylamada ise 918 üye olumlu, 421 kişi olumsuz oy kullandı, 32 üye çekimser oy verdi.

10Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurulu beklendiği gibi tarihi bir oturuma sahne oldu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde cumartesi saat 10.00’da başlayan toplantıda merakla beklenen ibra oylamalarının sonuçları pazar sabahı saat 07.40’ta açıklandı. 21 saat 40 dakikada tamamlanan kongrenin ardından üyeler dinlenmek için evlerinin yolunu tuttu.

11Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Cim-Bom’da kongreden ibrasızlık çıkması Florya’daki yapılanmayı da etkileyecek. Yeni seçilecek başkanın, 1.5 senelik sözleşmesi bulunan Domenec Torrent’le yola devam etmesine ihtimal verilmiyor. Bu durumda İspanyol teknik adam tazminatını alıp gidecek. Ayrıca Sportif Direktör Sensibile de yeni oluşumda görevine devam edemeyecek. Torrent gibi İtalyan futbol adamı da yolların ayrılması durumunda tazminatını alacak.

12Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Sarı-kırmızılı kulüpte tüm gözler seçimde hangi isimlerin başkanlığa talip olacağına çevrildi. Adaylığını açıklayan Metin Öztürk’ün yanı sıra Eşref Hamamcıoğlu yarışa girmek istiyor, Özbek ise şartların oluşmasını bekliyor.

13Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Galatasaray’da olağan genel kurul geride kalırken, yeni gündem tüzük gereği bir ay içinde yapılacak seçim oldu. Kulüpte başkan adaylığı için isimleri geçenler ve son durum şöyle:

14Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

DURSUN ÖZBEK: Kazanamayacağı bir seçime asla girmek istemiyor. Bu nedenle camianın ismi üzerinde birleşmesi halinde seçime girecek. Kulübün önemli isimleri Özbek başkanlığında güçlü bir yönetim için çalışıyor.

15Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

METİN ÖZTÜRK: Son seçimde başkan adayı olan ve önemli bir oy alan Öztürk çalışmalarına hiç ara vermedi. Ekibiyle sürekli olarak toplantılar yapmaya devam etti. Ekibi ve projeleri hazır. Öztürk, “Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım” dedi.

16Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

ÜNAL AYSAL: Son günlerde boy göstermeye başlayan eski başkan Ünal Aysal’ın aday olabileceği konuşuluyordu. Aysal konuyla ilgili çevresine “Böyle bir niyetim yok” dedi.

17Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Son seçimde Burak Elmas’a 41 oyla kaybeden Hamamcıoğlu dün sabah 8’e kadar süren kongrede disiplin oylamalarına katılarak bir anlamda liseye mesaj verdi. Hamamcıoğlu yine lisenin desteğini alarak aday olmak istiyor.

18Galatasarayda ayrılık Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

FATİH TERİM: Camiadaki senaryolardan biri de ünlü teknik adamın göreve soyunması. Fatih Terim’e güçlü bir yönetimle seçime girmesi yönünde baskı var. (Milliyet)

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Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı

Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı