Galatasaray'da ayrılık! Burak Elmas ibra edilmeyince o da eşyalarını topladı
2021 yılı olağan genel kurul toplantısında ibra edilmeyen ve Işıtan Gün - Fatih Terim kararları sorgulanan Burak Elmas 'hakkınızı helal edin' derken, Galatasaray'da büyük bir değişimin olacağı, hatta bazı isimlerin eşyalarını toplamaya başladığı ortaya çıktı.
Galatasaray Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali yönden üyelerden onay alırken, idari yönden ibra edilmedi.
Genel kurulda merhum başkan Mustafa Cengiz ile görevdeki başkan Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Burak Elmas yönetimi, mali yönden 718’e 638 oyla ibra oldu. İdari yönden oylama ise 801 ibrasızlık ve 566 ibra olarak sonuçlandı.
Başkan seçildikten 9 ay gibi kısa bir süre sonra idari ibrasızlıkla güvenoyu alamayan Burak Elmas birçok konuda eleştiriliyordu ama özellikle iki nokta sonunu getirdi. Bunlardan birincisi Fatih Terim’le yollarını ayırması oldu. Kendisine belki de seçim kazandıran hamle olmasına karşın 6 ay gibi kısa bir sürede Terim’le yollarını ayırması Başkan Elmas’ın ibra olmamasında en belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıktı.
İkinci konu ise yönetici Işıtan Gün’ün geçmişte attığı tweetlerin yarattığı rahatsızlık olarak kendisini gösterdi. Bu duruma özellikle kadın üyeler tavır koydu ve büyük destek gördü. Başkan Elmas eleştiriler karşısında zor durumunda kalırken yönetici Işıtan Gün’ün salonda bulunmasına karşın kendisini savunmaması yadırgandı.
Yönetimden erken kopmalar, pilot takımı konusunda Niğde Anadolu’nun seçilmesi, Kemerburgaz, Florya ve spor salonu gibi projelerde herhangi bir adım atılmaması da tepki toplayan diğer başlıklar oldu. Bazı üyeler ise KAP bildirimlerinde detaylara yer verilmemesini ve tartışmalı CEO atamasını öne çıkardı.
Genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp tüzüğünün 59. maddesi hükmünce 1 ay sonra yapılacak olağanüstü seçimde aday olamayacak. Tüzüğe göre Elmas ve yönetimindeki isimlerin aday olabilmeleri için bir seçim döneminin geride kalması gerekiyor. Tüzüğün 59. maddesi şöyle: “Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.”
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi üzerine üyelere hitaben bir konuşma yaptı. Tüzük gereği olağanüstü seçime gideceklerini aktaran Elmas, “Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22. maddesinin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız” ifadelerini kullandı.
Mali genel kurulda merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun, 1 Ocak 2021-21 Haziran 2021 dönemi faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Mali yönden ibrada 1372 oy kullanıldı. 958 üye Cengiz dönemini ibra etti, 377 kişi olumsuz yönde oy verdi, 36 üye çekimser kaldı. 1372 oy kullanılan idari yönden oylamada ise 918 üye olumlu, 421 kişi olumsuz oy kullandı, 32 üye çekimser oy verdi.
Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurulu beklendiği gibi tarihi bir oturuma sahne oldu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde cumartesi saat 10.00’da başlayan toplantıda merakla beklenen ibra oylamalarının sonuçları pazar sabahı saat 07.40’ta açıklandı. 21 saat 40 dakikada tamamlanan kongrenin ardından üyeler dinlenmek için evlerinin yolunu tuttu.
Cim-Bom’da kongreden ibrasızlık çıkması Florya’daki yapılanmayı da etkileyecek. Yeni seçilecek başkanın, 1.5 senelik sözleşmesi bulunan Domenec Torrent’le yola devam etmesine ihtimal verilmiyor. Bu durumda İspanyol teknik adam tazminatını alıp gidecek. Ayrıca Sportif Direktör Sensibile de yeni oluşumda görevine devam edemeyecek. Torrent gibi İtalyan futbol adamı da yolların ayrılması durumunda tazminatını alacak.