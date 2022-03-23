• 23 Mart 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da 6 futbolcu Florya'daki eşyalarını topladı! 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...
Sezon başında ve devre arasında takıma yapılan takviyelerden sadece Nelsson, İnaki Pena ve Gomis'ten beklenen verimi alan Galatasaray'da 6 ayrılık kapıya dayandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenen, Süper Lig'de hedefsiz kalan Burak Elmas yönetiminin yaptığı transferlerin hayal kırıklığı yaratması ise başkanın hesabına yazıldı.
• 23 Mart 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:
3
4
5
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Domenec Torrent, 6 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte o isimler....
6
Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor..
7
8
2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı.
9
10
12
Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak..
13
Devre arasında Fiorentina'dan bedelsiz olarak kiralanan Erick Pulgar, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı..