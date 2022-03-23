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GalatasarayGalatasaray'da 6 futbolcu Florya'daki eşyalarını topladı! 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 6 futbolcu Florya'daki eşyalarını topladı! 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...
• 23 Mart 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 6 futbolcu Florya'daki eşyalarını topladı! 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Sezon başında ve devre arasında takıma yapılan takviyelerden sadece Nelsson, İnaki Pena ve Gomis'ten beklenen verimi alan Galatasaray'da 6 ayrılık kapıya dayandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenen, Süper Lig'de hedefsiz kalan Burak Elmas yönetiminin yaptığı transferlerin hayal kırıklığı yaratması ise başkanın hesabına yazıldı.

• 23 Mart 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...
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Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı..

2Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray, Barcelona'ya 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elendi ve Avrupa defterini kapadı..

3Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Sarı-kırmızılı takımın ligde de matematiksel olarak zirve şansı kalmazken, küme düşme hattından yalnızca 9 puan yukarıda bulunuyor..

4Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek Cimbom, gidecek yıldızlardan sonra maaş bütçesinde de rahatlama yaşayacak..

5Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Domenec Torrent, 6 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte o isimler....

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Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor..

7Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

2017-18 yazında gelen Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan bu süreçte 21.5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. 32 yaşındaki oyuncu, takımın en çok kazanan ismi olurken yeni mukavelenin imzalanması beklenmiyor..

8Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı.

9Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan her yıl 2.5 milyon Euro net ücret kazandı. Hollandalı oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyecek..

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020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor..

11Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

2 sezon önce bedelsiz olarak gelen Fatih Öztürk'ün sözleşmesi sona eriyor. Toplam 8 milyon TL kazanan deneyimli eldivenle Okan Kocuk'un geri dönecek olması nedeniyle sözleşme uzatılması beklenmiyor..

12Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak..

13Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Devre arasında Fiorentina'dan bedelsiz olarak kiralanan Erick Pulgar, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı..

14Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Şilili orta saha G.Saray'da 4 lig maçına çıkarken yalnızca 138 dakika sahada kalabildi..

15Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

Cimbom 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda devam etmeyecek..

16Galatasarayda 6 futbolcu Floryadaki eşyalarını topladı 2 oyuncu neredeyse topa dokunmadan...

 

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