• 17 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Kongolu savunmacısı Christian Luyindama'yı kiralık göndermişti. Suudi Arabistan'da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli savunmacıdan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi.
• 17 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Luyindama kiralık gönderilmişti.
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