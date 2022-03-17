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GalatasarayGalatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...
• 17 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Kongolu savunmacısı Christian Luyindama'yı kiralık göndermişti. Suudi Arabistan'da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli savunmacıdan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi.

• 17 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya bonservis müjdesi geldi Sezon sonunda...
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Süper Lig'de bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Luyindama kiralık gönderilmişti.

2Galatasaraya bonservis müjdesi geldi Sezon sonunda...

Yaptığı bireysel hatalarla taraftarların tepkisini çeken Kongolu defans oyuncusu, sezon sonuna kadar Al Taawon'a kiralanmıştı.

3Galatasaraya bonservis müjdesi geldi Sezon sonunda...

Luyindama, kiralık gittiği Suudi Arabistan'da yeniden hayat buldu.

4Galatasaraya bonservis müjdesi geldi Sezon sonunda...

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Jose Gomes'in vazgeçilmezi haline gelen Luyindama için Al Taawon'un sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalarak satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

5Galatasaraya bonservis müjdesi geldi Sezon sonunda...

Cimbom'a 2019 yılının ocak ayında Standard Liege'den gelen Luyindama, sarı-kırmızılı formayla toplamda 79 karşılaşmada görev aldı.

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28 yaşındaki Kongolu futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı müsabakalarda 5 gole imzasını attı.

7Galatasaraya bonservis müjdesi geldi Sezon sonunda...

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