Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Torrent'in imza attığı gün de dahil olmak üzere yeni sezon için farklı bir teknik adamla yola devam etme planları yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı seçimden çok memnun kalmış durumda. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu; sportif danışman Campos, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Torrent ile yeni sezonun kadro planlamasına hız kesmeden devam ediyor.