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GalatasarayGalatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...
• 19 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...

Galatasaray'da Torrent için son karar verildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, buna karşın sınıfı geçmeyi başardı. İspanyol çalıştırıcı, gelecek yılın planlarını hazırlarken yönetimden de güven oyu çıktı.

• 19 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi Barcelona maçı sonrası...
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Galatasaray'da Domenec Torrent'e güvenoyu çıktı. Fatih Terim'in yerine geldiği günden bu yana tartışılan 59 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Barcelona karşısında oynanan iki maç ve arada kazanılan Beşiktaş derbisiyle gelecek adına ümit verdi, koltuğunu garantiledi.

2Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi Barcelona maçı sonrası...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Torrent'in imza attığı gün de dahil olmak üzere yeni sezon için farklı bir teknik adamla yola devam etme planları yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı seçimden çok memnun kalmış durumda. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu; sportif danışman Campos, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Torrent ile yeni sezonun kadro planlamasına hız kesmeden devam ediyor.

3TARAFTARLA DA BUZLARI ERİTTİ

TARAFTARLA DA BUZLARI ERİTTİ

Özellikle Konyaspor yenilgisinin ardından kullandığı, "Bu takımı ben kurmadım, böyle buldum" sözleriyle tepki çeken ve Beşiktaş derbisi öncesinde protesto edilen Torrent, taraftarla arasındaki buzları eritti.

4Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi Barcelona maçı sonrası...

Nef Stadı'ndaki Barcelona karşılaşması öncesinde alkışlarla tribüne çağrılan İspanyol hoca, 2-1'lik yenilginin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların sayesinde son dakikaya kadar oyunu taşıdık" diye konuştu.

5TRANSFER TALEPLERİNİ İLETİ

TRANSFER TALEPLERİNİ İLETİ

Devre arasında gerçekleşen takviyelerden sadece kaleci Pena'yı kendisi isteyen Torrent'in, özellikle Florya'da Sensibile ile yaptığı görüşmelerde gelecek sezona dair taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

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Başkan Elmas'ın, takımın ilerleyen haftalarda ligde alacağı pozisyona göre tekrar Florya'da kurmaylarıyla buluşarak transferdeki yol haritasını çizeceği ifade edildi.

7Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi Barcelona maçı sonrası...

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