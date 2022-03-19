Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...
Galatasaray'da Torrent için son karar verildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, buna karşın sınıfı geçmeyi başardı. İspanyol çalıştırıcı, gelecek yılın planlarını hazırlarken yönetimden de güven oyu çıktı.
Galatasaray'da Domenec Torrent'e güvenoyu çıktı. Fatih Terim'in yerine geldiği günden bu yana tartışılan 59 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Barcelona karşısında oynanan iki maç ve arada kazanılan Beşiktaş derbisiyle gelecek adına ümit verdi, koltuğunu garantiledi.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Torrent'in imza attığı gün de dahil olmak üzere yeni sezon için farklı bir teknik adamla yola devam etme planları yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı seçimden çok memnun kalmış durumda. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu; sportif danışman Campos, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Torrent ile yeni sezonun kadro planlamasına hız kesmeden devam ediyor.
Nef Stadı'ndaki Barcelona karşılaşması öncesinde alkışlarla tribüne çağrılan İspanyol hoca, 2-1'lik yenilginin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların sayesinde son dakikaya kadar oyunu taşıdık" diye konuştu.