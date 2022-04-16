Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...

Süper Lig'e alışık, Fenerbahçe'ye dev gelir

Futbola ülkesinde Liria'da başlayan Vedat Muriqi daha sonra sırasıyla Teuta, Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe ve Lazio formaları giydi. Serie A temsilcisi, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 19 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ödedi.