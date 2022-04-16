Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, Vedat Muriqi'in transfer olacağı takımı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basını, La Liga'da forma giyen Vedat Muriqi'in yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Lazio devre arasında Mallorca'ya kiraladı
Serie A ekibi Lazio'da bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi, ara transfer ve tescil döneminde Real Mallorca'ya kiralandı. La Liga ekibi, 27 yaşındaki santrafor için 500 bin euro kiralama ücreti ödedi.
26 maçta süre aldı
2021-2022 sezonunun ilk yarısını Lazio'da geçiren Vedat Muriqi, Serie A ekibinde 15 maçta oynadı. Kosovalı forvet bu maçlarda gol atma başarısı göstermedi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. Vedat Muriqi, La Liga ekibinde oynadığı 11 maçta ise 3 gol ve 1 asist üretti.
Süper Lig'e alışık, Fenerbahçe'ye dev gelir
Futbola ülkesinde Liria'da başlayan Vedat Muriqi daha sonra sırasıyla Teuta, Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe ve Lazio formaları giydi. Serie A temsilcisi, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 19 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ödedi.