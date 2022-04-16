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İspanyaGalatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
Haberlerİspanya Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...
• 16 Nisan 2022 - 17:40 • Son Güncelleme:

Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönecek...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, Vedat Muriqi'in transfer olacağı takımı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

• 16 Nisan 2022 - 17:40 • Son Güncelleme:
1Galatasaray ve Fenerbahçede transfer gelişmesi İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiyeye dönecek...
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Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basını, La Liga'da forma giyen Vedat Muriqi'in yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Lazio devre arasında Mallorcaya kiraladı

Lazio devre arasında Mallorca'ya kiraladı

Serie A ekibi Lazio'da bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi, ara transfer ve tescil döneminde Real Mallorca'ya kiralandı. La Liga ekibi, 27 yaşındaki santrafor için 500 bin euro kiralama ücreti ödedi.

326 maçta süre aldı

26 maçta süre aldı

2021-2022 sezonunun ilk yarısını Lazio'da geçiren Vedat Muriqi, Serie A ekibinde 15 maçta oynadı. Kosovalı forvet bu maçlarda gol atma başarısı göstermedi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. Vedat Muriqi, La Liga ekibinde oynadığı 11 maçta ise 3 gol ve 1 asist üretti.

4Lazioyla sözleşmesi 2025te bitecek

Lazio'yla sözleşmesi 2025'te bitecek

Lazio'nun Fenerbahçe'ye rekor bir bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kosovalı'nın sözleşmesi 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

5Süper Lige alışık, Fenerbahçeye dev gelir

Süper Lig'e alışık, Fenerbahçe'ye dev gelir

Futbola ülkesinde Liria'da başlayan Vedat Muriqi daha sonra sırasıyla Teuta, Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe ve Lazio formaları giydi. Serie A temsilcisi, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 19 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ödedi.

6İtalyanlar duyurdu Süper Lige dönecek

İtalyanlar duyurdu! Süper Lig'e dönecek

İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından La Gazetta Dello Sport, Vedat Muriqi'in sezon sonunda Süper Lig'e döneceğini iddia etti. 27 yaşındaki Kosovalı için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

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La Gazetta Dello Sport'un haberinde; "Vedat Muriqi, Türkiye'ye geri dönecek. Hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadeleri yer aldı. Real Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi, sezon sonunda Lazio'ya geri dönecek.

8Galatasaray ve Fenerbahçede transfer gelişmesi İtalyan basını duyurdu: Vedat Muriqi Türkiyeye dönecek...

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