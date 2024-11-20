Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kalpte yaşayacak! Yiğit, Berat'a hayat oldu

'OĞLUMA CAN OLDULAR'
Muhammed Berat'ın annesi Ayşe Merve Namlı, oğlunun rahatsızlığının hamileliğinin 5'inci ayında tespit edildiğini, doğduktan sonra 1 aylıkken, 2 yaşında ve 4 yaşında olmak üzere 3 ameliyat geçirdiğini, ancak istenilen sonucun alınamadığını söyledi. Eylül ayında yapılan anjiyodan sonra oğlunun acil nakil sırasına alındığını ve 13 Kasım'da 'kalp bulundu' haberini aldıklarını belirten Ayşe Merve Namlı, "İnşallah iyi olacak oğlum. Yiğit'in ailesine ben buradan başsağlığı diliyorum. Allah'ım onlara sabırlar versin. İnşallah Yiğit'imin mekanı cennet olacak, inanıyorum. Onlar bize dünyaları verdiler, oğluma can oldular. Tabii ki oğlum, onların da oğlu bu saatten sonra. İstedikleri zaman görebilirler, istedikleri zaman sevebilirler. Organ bağışı gerçekten çok büyük ve çok önemli bir şey. Ben bu konuda ailelerin daha duyarlı olmasını istiyorum. Bunu basit bir şey gibi görmesinler. Yiğit'in ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok büyük bir şey yaptılar. Bizim hiç umudumuz yoktu, bize umut oldular" diye konuştu.