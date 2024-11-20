Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kalpte yaşayacak! Yiğit, Berat'a hayat oldu

'OĞLUMUN BİR AİLESİ DAHA OLDU'

Baba Osman Namlı ise Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Yiğit'imize Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Onlar bizlere umut oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En kısa sürede çocuğumuz tedavi sürecini tamamladıktan sonra ailenin yanına gidip bir araya gelmek istiyoruz. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Ben öğrendim ki Yiğit Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemiş babasından. Maskeyi alamadan o üzücü trafik kazasını geçirmişler Balıkesir'de. Ben Berat'ımı kucağıma aldıktan sonra Victor Osimhen'in maskesi ile birlikte aileye sarılmayı umut ediyorum. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak. Çocuğumun bir annesi bir babası daha oldu. Ben polis memuruyum bana burada desteği olan emniyet teşkilatımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsi çok destek oldular bize bu süreçte. İlk haber geldiğinde çok sevindim, tepkisiz kaldım açıkçası o kadar inanamadım. Bir aylık gibi bir kısa sürede olmasını beklemiyorduk biz" dedi.