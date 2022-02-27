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GalatasarayGalatasaray-Rizespor maçına damga vurdu! Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını! Domenec Torrent'ten flaş hamle! Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu! Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını! Domenec Torrent'ten flaş hamle! Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...
• 27 Şubat 2022 - 22:26 • Son Güncelleme:

Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu! Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını! Domenec Torrent'ten flaş hamle! Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Ümit Öztürk görev aldı. Galatasaray - Rizespor karşılaşması sarı-kırmızılı takımın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 35 puana yükseldi. Rizespor ise 23 puanda kaldı. Heyecan dolu mücadeleye Rizespor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes damga vurdu. Portekizli on numara kariyerinde bir ilki yaşadı. Öte yandan Galatasaray lehine 2 penaltı veren ve Çaykur Rizespor'dan bir oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına atan maçın hakemi Ümit Öztürk, Türkiye gündemine oturdu. Taraftarların büyük tepki gösterdiği isme flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika maçın detayları...

• 27 Şubat 2022 - 22:26 • Son Güncelleme:
1Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kritik müsabakaya Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes damga vurdu. Genç futbolcu profesyonel kariyerinde bir ilk yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

2TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Kritik mücadele öncesinde Galatasaray tribünleri, Başkan Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi. Müsabakaya ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma başlamadan önce tribünlerde 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

3OMARA ÖZEL KARŞILAMA

OMAR'A ÖZEL KARŞILAMA

Galatasaray'da uzun süre sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui'ye tribünler büyük destek verdi. Mücadele öncesi takım arkadaşları ısınma hareketleri öncesinde tecrübeli futbolcu için alkışlarda bulundu. Tribünlere 'Welcome Back Omar' pankartı asıldı.

4GEDSON YUHALANDI

GEDSON YUHALANDI

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes maç öncesinde tribünlerden tepki gördü. Isınma hareketlerinde Portekizli ıslıklandı. Yıldız futbolcunun ismi stadyumda anons edilirken tribünlerden yine ıslıklandı.

5GEDSON YERDE KALDI

GEDSON YERDE KALDI

Mücadelede dakikalar 7'yi gösterdiğinde Rizespor'da Gedson Fernandes rakip ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk serbest vuruşu işaret etti.

6GEDSON GOLÜNÜ ATTI

GEDSON GOLÜNÜ ATTI

Kazanılan serbest vuruşta topun başına Gedson Fernandes geçti. Portekizli oyuncu doğrudan kaleyi düşündü ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

7SÜPER LİGDE İLK GOLÜ

SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Gedson Fernandes kariyerinde bir ilk yaşadı. Portekizli on numara profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

8Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Karadeniz ekibi, 50. dakikada Tyler Boyd'un golüyle bir kez daha üstünlüğü sağladı.

9GOMIS KAÇIRDI, BABEL ATTI

GOMIS KAÇIRDI, BABEL ATTI

Karşılaşmanın 64. dakikasında Gomis ile penaltıdan faydalanamayan Galatasaray, 70. dakikada bu kez Babel'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

10Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Van Aanholt çıktı ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Son sözü ise 90+8. dakikada Gomis söyledi.

11Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Bu sonuçla birlikte Galatasaray üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 35'e yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı.

12Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Maçın 90+1. dakikasında sarı kart gören Rizesporlu Baiano Fabricio, 90+3'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

13Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Öte yandan hakem Ümit Öztürk'ün verdiği 2 penaltı kararı sosyal medyada tartışıldı.

14EN ÇOK PENALTI KAZANAN TAKIM GALATASARAY

EN ÇOK PENALTI KAZANAN TAKIM GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, geçen hafta oynanan Göztepe maçında da 2 penaltı kazanırken toplamda 9 penaltıya ulaşarak Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takım oldu.

15SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada Ümit Öztürk'ün penaltı kararları büyük tartışma konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar pozisyonların penaltı olduğu görüşünde birleşirken Rizesporlu taraftarlar ise hakem kararlarını doğru bulmadığını belirtti.

16JOSEFTEN OLAY PAYLAŞIM

JOSEF'TEN OLAY PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Galatasaray'ın kazandığı ikinci penaltı sonrası yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.

17Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

Sosyal medya hesabından "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." paylaşımını yapan Josef, daha sonrası bu mesajı kaldırdı.

18Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını Domenec Torrentten flaş hamle Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...

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