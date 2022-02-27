• 27 Şubat 2022 - 22:26 • Son Güncelleme:
Galatasaray-Rizespor maçına damga vurdu! Tarihe geçti, yine yaptı yapacağını! Domenec Torrent'ten flaş hamle! Hakemin kararı sonrası Mostafa Mohamed...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Ümit Öztürk görev aldı. Galatasaray - Rizespor karşılaşması sarı-kırmızılı takımın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 35 puana yükseldi. Rizespor ise 23 puanda kaldı. Heyecan dolu mücadeleye Rizespor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes damga vurdu. Portekizli on numara kariyerinde bir ilki yaşadı. Öte yandan Galatasaray lehine 2 penaltı veren ve Çaykur Rizespor'dan bir oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına atan maçın hakemi Ümit Öztürk, Türkiye gündemine oturdu. Taraftarların büyük tepki gösterdiği isme flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika maçın detayları...
• 27 Şubat 2022 - 22:26 • Son Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kritik müsabakaya Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes damga vurdu. Genç futbolcu profesyonel kariyerinde bir ilk yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...
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GEDSON YERDE KALDI
Mücadelede dakikalar 7'yi gösterdiğinde Rizespor'da Gedson Fernandes rakip ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk serbest vuruşu işaret etti.
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