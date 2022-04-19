• 19 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
Galatasaray Nef Stadı'nda olağanüstü dakikalar! Seçime mahkeme engeli...
Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak.
• 19 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen genel kurulda başkan Burak Elmas ve ekibi idari yönden ibra edilmemişti. Sonrasında genel kurulun iptaline ilişkin kulüp üyesi Fırat Develioğlu dava açmıştı.
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FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR?
Fırat Develioğlu, Kazakistan’ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan’da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye’de mümessillik faaliyetleri yürütüyor.