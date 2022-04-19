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GalatasarayGalatasaray Nef Stadı'nda olağanüstü dakikalar! Seçime mahkeme engeli...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Nef Stadı'nda olağanüstü dakikalar! Seçime mahkeme engeli...
• 19 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:

Galatasaray Nef Stadı'nda olağanüstü dakikalar! Seçime mahkeme engeli...

Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak.

• 19 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
1Galatasaray Nef Stadında olağanüstü dakikalar Seçime mahkeme engeli...
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Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen genel kurulda başkan Burak Elmas ve ekibi idari yönden ibra edilmemişti. Sonrasında genel kurulun iptaline ilişkin kulüp üyesi Fırat Develioğlu dava açmıştı.

2Galatasaray Nef Stadında olağanüstü dakikalar Seçime mahkeme engeli...

10. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu kararın ardından 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak. Galatasaray'da seçimin gerçekleşebilmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekecek.

3Galatasaray Nef Stadında olağanüstü dakikalar Seçime mahkeme engeli...

Alınan karar, sarı-kırmızılı kulübe resmi olarak da iletildi.

4Galatasaray Nef Stadında olağanüstü dakikalar Seçime mahkeme engeli...

Konu ile ilgili olağanüstü toplanma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Nef Stadı'nda toplantı gerçekleştirecek.

5Galatasaray Nef Stadında olağanüstü dakikalar Seçime mahkeme engeli...

Kararı inceleyecek olan Burak Elmas yönetimi, yol haritası belirleyecek. İstifa kararı alınması halinde, seçimin Haziran ayında olması bekleniyor.

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FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR?

Fırat Develioğlu, Kazakistan’ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan’da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye’de mümessillik faaliyetleri yürütüyor.

7Galatasaray Nef Stadında olağanüstü dakikalar Seçime mahkeme engeli...

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