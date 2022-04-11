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GalatasarayG.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...
HaberlerGalatasaray Haberleri G.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...
• 11 Nisan 2022 - 15:07 • Son Güncelleme:

G.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok ile Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar dün 2-0 sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Skorer TV'den Nergis Aşkın'a yorumladı. Kritik mücadeleyi kaybeden sarı kırmızılı kulüp hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanan Dindar, mağlubiyetin faturasını Barcelona - Beşiktaş maçlarından sonraki yaşanan olaylara kesti.

• 11 Nisan 2022 - 15:07 • Son Güncelleme:
1G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadele sonrasında Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar ve Milliyet Fenerbahçe muhabiri Senad Ok derbi mücadelesini Skorer'den Nergis Aşkın'a değerlendirdi.

2G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Senad Ok Fenerbahçe'nin derbi performansıyla ilgili olarak; "Fenerbahçe iyi hazırlanmış, acele etmeyen bir takım görüntüsü çizdi. Öyle bir taraftar önünde oynamak çok zor. Aklıyla, ihtiyacına göre oynadı, çalıştığı yerden golü buldu. Daha konsantre ve ne yaptığını daha iyi bir bilen takımdı." ifadelerini kullandı.

3G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Senad Ok: Pereira gittikten sonra İsmail hoca gelseydi biz şampiyonluğa oynardık diyen çok Fenerbahçeli var. Kulüpte, yönetimde Pereira gitsin diyen çoktu o sırada. Fakat kimse gelmek istemedi devre arasında. Pereira ile yollar ayrıldı yerine başkası bulunamamasına rağmen. Zeki Murat Göle geldi. 9 kişi ile maçı kazanamadı o dönemde.

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Sonrasında takımda ciddiyet eksikliği olduğu görüldü. İsmail Kartal geldi. Burada bir hesap hatası yapıldı. Daha erken gelseydi Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Trabzonspor ile ortak olacaktı. İsmail hocanın geç gelmesi Fenerbahçe'ye 1 seneye mal olmuş oldu. İsmail hoca protesto etmeyin diyor, taraftar dinliyor. Tribünler sabır gösterdi.

5G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Senad Ok: Gelecek sezon takımla ilgili kararları Löw verecek. Profesyonel hayat. İsmail hoca sene sonuna kadar geldi. Ali Koç'ta bu değişiklik ışığında bir tereddüt olduğunu düşünmüyorum. Çok tecrübelendi.

6G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Sen İsmail Kartal ile mi sezona başlarsın Löw ile mi? Bu İsmail hocanın şanssızlığıdır. Löw boşta olmasa düşünülmeyecekti. İsmail Kartal'ın bu kadar tutacağı beklenmedi. Sıradışı bir performans sergiledi.

7G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Nevzat Dindar: Galatasaray'ın kulübünün ne kadar zayıf olduğunu gördük. Torrent olmasaydı sadece sonuç değişik oabilirdi ama görüntü , Hafta başında aldığım bilgiler doğrultusunda oyuncular hiç motive değildi maça. Galatasaray için kabul edilebilir bir sezon değil. Zorlu bir-iki zorlu maç sonrası Galatasaraylı futbolcular prim beklemişti.

8G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Barcelona maçları ve Beşiktaş. Beşiktaş maçı özellikle. Soyunma odasında oyuncular prim istedi ve bu talepleri karşılanmadı. Bunlar çok önemli şeyler. Hafta başında aldığım bu motivasyonsuzluğun birikimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.

9G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...
10G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Beşiktaş galibiyeti sonrası koro halinde futbolcular başkanı çağırdı soyunma odasına. Başkan gitmedi Beşiktaş maçı sonrası oraya. Sonra x bir yönetici gider, girmez. Sonrasında futbolcular büyük hayal kırıklığına uğrarlar.

11G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Galatasaray'ın bir hedefi var mıydı? Stratejik bir hata yapıldı orada. Derbi öncesinde kampa da girilmedi. Futbolcular prim bekler bu tip maçlarda ama öncekilerinde olmadı böyle bir şey.

12G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Pereira'yı kim başkanın aklına kim girdiyse bir daha onu dinlemesin. Bu kadar Fenerbahçe'nin tarihi sezonlarından biri bir teknik direktörün egosuna kurban edildi. İlla üçlü oynatacağım diye zorladı.

13G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Ali Koç sezon içinde Löw'ü açıklayacak. Ama şu an takım iyi gidiyor. Bu açıklamanın sezon sonu yapılacağını düşünüyorum. Takım bir ritim tutturdu.

14G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Nevzat Dindar: Arda Turan Galatasaray formasıyla veda etmek için geldi. Çok büyük beklenti içinde değildim. Arda'nın fiziği üzerinden eleştiri yapmak mantıklı değil. Ağır bir sakatlık geçirdi. Arda yarın bir gün sportif direktör, teknik direktör başkan olacak.

15G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

İsmail değil Ismael olsaydı Löw beklenmezdi sorusuna Senad Ok: Doğru, Pereira mesela. Portekizli olarak futbol dünyasında yer alıyorsun büyük şansın oluyor gerçekten. Maalesef bir algı var. Portekizli olduğu için bazı teknik adamlar daha havalı daha bu işleri biliyor görüntüsü içinde.

16G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Nevzat Dindar teknik direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk için şu ifadeleri kullandı: Okan Buruk... Bu camiada Galatasaray'ın evladı. Akhisar, Rize, Başakşehir performansı iyiydi. Galatasaray'ın oynuyla özleşebilir. Ben Okan Buruk ismine daha sıcak bakıyorum.

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Tabi seçim var. Galatasaray'ın birinci gündem maddesi artık seçim... Başkanlık seçiminin olmama ihtimali yok. Velev ki mali kongre iptal edildi. Yeniden mali kongre yapıldı bu sefer Burak Elmas yönetimi hem idari hem mali yönden ibra edilmeyebilir

18G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

İki başkan adayının Torrent ile devam etme ihtimali çok zor. Başkan adayı Metin Öztürk'ün perde arkasında teknik direktör ile anlaştığını Torrent konusunu ciddi şekilde değerlendireceğini biliyorum. Eşref Hamamcıoğlu'nun şu andaki çalışması hakkında bilgi sahibi değilim.

19G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Torrent'in performansı kabul edilebilir değil. Avrupa maçlarında rakipler farklı oynuyor, hakemler farklı. Torrent konusunda şöye bir yanılgıya düştük onun kafasındaki doğrular ile burası uyuşmuyor. Sadece Torrent'e yazmıyorum bu başarısızlığı. Torrent ile devam etmek istiyorum diyen seçimi kaybeder.

20G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Senad Ok ise şu cevabı verdi; "Galatasaray, Barcelona'ya karşı oynadığı gibi Fenerbahçe'ye oynasaydı derbiyi kaybetmezdi. Nevzat Dindar: "Cicaldau transfer olduğu gün Romanya'da önemli bir isim ile konuştum. 2 milyon euro olur ama 6 milyon euro çok dendi. Ben bunu ilk gün yazdım ve eleştirildim."

21G.Saraydaki derbi skandalı açıkladı Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

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