G.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...
Fenerbahçe muhabiri Senad Ok ile Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar dün 2-0 sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Skorer TV'den Nergis Aşkın'a yorumladı. Kritik mücadeleyi kaybeden sarı kırmızılı kulüp hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanan Dindar, mağlubiyetin faturasını Barcelona - Beşiktaş maçlarından sonraki yaşanan olaylara kesti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadele sonrasında Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar ve Milliyet Fenerbahçe muhabiri Senad Ok derbi mücadelesini Skorer'den Nergis Aşkın'a değerlendirdi.
Senad Ok Fenerbahçe'nin derbi performansıyla ilgili olarak; "Fenerbahçe iyi hazırlanmış, acele etmeyen bir takım görüntüsü çizdi. Öyle bir taraftar önünde oynamak çok zor. Aklıyla, ihtiyacına göre oynadı, çalıştığı yerden golü buldu. Daha konsantre ve ne yaptığını daha iyi bir bilen takımdı." ifadelerini kullandı.
Senad Ok: Pereira gittikten sonra İsmail hoca gelseydi biz şampiyonluğa oynardık diyen çok Fenerbahçeli var. Kulüpte, yönetimde Pereira gitsin diyen çoktu o sırada. Fakat kimse gelmek istemedi devre arasında. Pereira ile yollar ayrıldı yerine başkası bulunamamasına rağmen. Zeki Murat Göle geldi. 9 kişi ile maçı kazanamadı o dönemde.
Sonrasında takımda ciddiyet eksikliği olduğu görüldü. İsmail Kartal geldi. Burada bir hesap hatası yapıldı. Daha erken gelseydi Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Trabzonspor ile ortak olacaktı. İsmail hocanın geç gelmesi Fenerbahçe'ye 1 seneye mal olmuş oldu. İsmail hoca protesto etmeyin diyor, taraftar dinliyor. Tribünler sabır gösterdi.
Nevzat Dindar: Galatasaray'ın kulübünün ne kadar zayıf olduğunu gördük. Torrent olmasaydı sadece sonuç değişik oabilirdi ama görüntü , Hafta başında aldığım bilgiler doğrultusunda oyuncular hiç motive değildi maça. Galatasaray için kabul edilebilir bir sezon değil. Zorlu bir-iki zorlu maç sonrası Galatasaraylı futbolcular prim beklemişti.
Torrent'in performansı kabul edilebilir değil. Avrupa maçlarında rakipler farklı oynuyor, hakemler farklı. Torrent konusunda şöye bir yanılgıya düştük onun kafasındaki doğrular ile burası uyuşmuyor. Sadece Torrent'e yazmıyorum bu başarısızlığı. Torrent ile devam etmek istiyorum diyen seçimi kaybeder.