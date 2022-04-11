G.Saray'daki derbi skandalı açıkladı! Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra Burak Elmas...

Senad Ok Fenerbahçe'nin derbi performansıyla ilgili olarak; "Fenerbahçe iyi hazırlanmış, acele etmeyen bir takım görüntüsü çizdi. Öyle bir taraftar önünde oynamak çok zor. Aklıyla, ihtiyacına göre oynadı, çalıştığı yerden golü buldu. Daha konsantre ve ne yaptığını daha iyi bir bilen takımdı." ifadelerini kullandı.