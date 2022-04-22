• 22 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
2017'de Galatasaray'a 4.250 bin euro karşılığında transfer olan ve sarı kırmızılı kulüpten yıllık 3,850 bin euro maaş alan yıldız futbolcunun lig biter bitmez İstanbul'dan ayrılmayacağı ve Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.
• 22 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimi krizi sürerken bir yandan da takımdan gidecek isimler netleşiyor.
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Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray'ın devam etmeyi düşünmediği Sofiane Feghouli'ye Medipol Başakşehir talip oldu.
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Takımı çalıştıran Emre Belözoğlu'nun, Cezayirli futbolcunun oyun stilini beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
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Galatasaray'dan 3.8 milyon euro kazanan Feghouli ücretinde indirime giderse transfer gerçekleşecek.
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