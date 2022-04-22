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BaşakşehirG.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
HaberlerBaşakşehir Haberleri G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
• 22 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı

2017'de Galatasaray'a 4.250 bin euro karşılığında transfer olan ve sarı kırmızılı kulüpten yıllık 3,850 bin euro maaş alan yıldız futbolcunun lig biter bitmez İstanbul'dan ayrılmayacağı ve Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.

• 22 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı
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Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimi krizi sürerken bir yandan da takımdan gidecek isimler netleşiyor.

2G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında gelen Sofiane Feghouli'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

3G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray'ın devam etmeyi düşünmediği Sofiane Feghouli'ye Medipol Başakşehir talip oldu.

4G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Takımı çalıştıran Emre Belözoğlu'nun, Cezayirli futbolcunun oyun stilini beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

5G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Galatasaray'dan 3.8 milyon euro kazanan Feghouli ücretinde indirime giderse transfer gerçekleşecek.

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32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Galatasaray'a 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer olmuştu.

7G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 29 karşılaşmada görev alan Feghouli, 5 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.

8GALATASARAY İLE ANTALYASPOR ARASINDA NURİ ŞAHİN SAVAŞI

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR ARASINDA NURİ ŞAHİN SAVAŞI

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde takımın başına Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin'i getireceğinin konuşulmasının ardından iki takım arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

9G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Metin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının ardından teknik direktör Nur Şahin'in ismi Galatasaray ile sıkça anılmaya başlanmış ve Fraport TAV Antalyaspor, konuyla ilgili bir açıklama yaparak kulübün hiçbir değerinin seçim malzemesi yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.

10G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Akdeniz temsilcisinin bu açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Metin Öztürk ise demeçlerinde bahsettiği ismin teknik direktör Nuri Şahin olmadığının altını çizerek yanlış anlaşıldığını söylemiş ve Fraport TAV Antalyaspor'a başarılar dilemişti.

11G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Taraflar arasında sular son birkaç gündür durgun gözükse de Fraport TAV Antalyaspor cephesinden bugün gelen son açıklama tansiyonu yeniden yükseltti. Antalyaspor başkanı Aziz Çetin'in bugünkü demecinde kullandığı "Şımarık kız çocukları gibi" ifadesi ortalığı karıştırdı.

12G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Metin Öztürk cephesinden bu sözlere sert bir cevap geldi ancak Öztürk'ün sert açıklamasına yanıt gecikmedi. İşte arka arkaya yaşananlar...

13G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili Galatasaray iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Koza TV'de konuşan Aziz Çetin, Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmeleri olduğunu belirtti ve Metin Öztürk cephesi hakkında 'şımarık kız çocukları gibi" ifadesini kullandı.

14G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ise Aziz Çetin'in bu sözlerini cinsiyetçi bulduğunu ifade ederek, "Herkes haddini bilecek. Koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız" şeklinde konuştu.

15G.Sarayda 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehire bedavaya imza atmak için yola çıktı

 

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