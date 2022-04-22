G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili Galatasaray iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Koza TV'de konuşan Aziz Çetin, Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmeleri olduğunu belirtti ve Metin Öztürk cephesi hakkında 'şımarık kız çocukları gibi" ifadesini kullandı.