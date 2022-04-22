FLAŞ GELİŞME! Kararını değiştirdi! 'Löw'e o para vereceğime Talisca ve Aboubakar'ı...'

"Ali Koç'un bir de şöyle bir planı var. Löw'ü getireceğim, transfer yapacağım, hocanın kendisine de büyük maaşlar ödeyeceğim... Aynı durum Jorge Jesus için de geçerli. Bu teknik adamlara yüksek paralar ödeyip, daha sonra başarısız olduklarında bir de tazminat vereceğime bu paralara Talisca ve Aboubakar gibi yıldızları Fenerbahçe'ye getiririm düşüncesi ağırlık kazanmış olabilir"