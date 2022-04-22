FLAŞ GELİŞME! Kararını değiştirdi! 'Löw'e o para vereceğime Talisca ve Aboubakar'ı...'
Yeni hoca arayışlarına devam eden ve Joachim Löw, Jorge Jesus arasında mekik dokuyan Ali Koç'un aklının çok karıştığı, sarı lacivertli yönetimin İsmail Kartal'ın yaptığı çıkışla gelecek sezonun hocası ve yapılacak transferlerle ilgili bambaşka bir politika izleyeceği öğrenildi.
Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra İsmail Kartal'a sezon sonuna kadar şans veren, fakat tecrübeli teknik adamın bu denli çıkış yapacağını tahmin edemeyen Ali Koç'un tabiri caizse iki arada bir derede kaldığı belirtildi. Önce Joachim Löw, ardından Jorge Jesus'la görüşmelere başlayan Koç, her iki teknik adamın dev transfer bütçesi ve yüksek maaş talepleriyle karşı karşıya kalırken başkanın bu istekleri geri çevirdiği ve Fenerbahçe için bambaşka bir yol izleyeceği bildirildi.
Joachim Löw'le bir araya gelen ve Alman teknik adamdan '30 milyon euro'luk transfer bütçesi isterim' yanıtıyla karşı karşıya kalan Ali Koç'un FFP kriterlerini de gözeterek tecrübeli antrenörden vazgeçtiği öğrenilirken, başkanın Jorge Jesus'un '7 milyon euro maaş isterim' talebiyle Portekizli çalıştırıcıyla da köprüleri attığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de yaşanan yeni teknik direktör kaosuna açıklık getiren eski futbolculardan Erman Özgür ve Nihat Kahveci Ali Koç'un dev planını anlattı. Löw ve Jesus'un çok maliyetli olduğunu söyleyen Erman Özgür, bu hocaların başarısız olmaları halinde Ali Koç'un ödeyeceği tazminata da dikkat çekerken, ünlü yorumcunun 'Ali Koç, İsmail Kartal'ın bu denli çıkış yapacağını tahmin edemedi...'
"Ali Koç'un bir de şöyle bir planı var. Löw'ü getireceğim, transfer yapacağım, hocanın kendisine de büyük maaşlar ödeyeceğim... Aynı durum Jorge Jesus için de geçerli. Bu teknik adamlara yüksek paralar ödeyip, daha sonra başarısız olduklarında bir de tazminat vereceğime bu paralara Talisca ve Aboubakar gibi yıldızları Fenerbahçe'ye getiririm düşüncesi ağırlık kazanmış olabilir"