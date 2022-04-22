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FenerbahçeFLAŞ GELİŞME! Kararını değiştirdi! 'Löw'e o para vereceğime Talisca ve Aboubakar'ı...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri FLAŞ GELİŞME! Kararını değiştirdi! 'Löw'e o para vereceğime Talisca ve Aboubakar'ı...'
• 22 Nisan 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:

FLAŞ GELİŞME! Kararını değiştirdi! 'Löw'e o para vereceğime Talisca ve Aboubakar'ı...'

Yeni hoca arayışlarına devam eden ve Joachim Löw, Jorge Jesus arasında mekik dokuyan Ali Koç'un aklının çok karıştığı, sarı lacivertli yönetimin İsmail Kartal'ın yaptığı çıkışla gelecek sezonun hocası ve yapılacak transferlerle ilgili bambaşka bir politika izleyeceği öğrenildi.

• 22 Nisan 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
1FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...
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Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra İsmail Kartal'a sezon sonuna kadar şans veren, fakat tecrübeli teknik adamın bu denli çıkış yapacağını tahmin edemeyen Ali Koç'un tabiri caizse iki arada bir derede kaldığı belirtildi. Önce Joachim Löw, ardından Jorge Jesus'la görüşmelere başlayan Koç, her iki teknik adamın dev transfer bütçesi ve yüksek maaş talepleriyle karşı karşıya kalırken başkanın bu istekleri geri çevirdiği ve Fenerbahçe için bambaşka bir yol izleyeceği bildirildi.

2FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

Joachim Löw'le bir araya gelen ve Alman teknik adamdan '30 milyon euro'luk transfer bütçesi isterim' yanıtıyla karşı karşıya kalan Ali Koç'un FFP kriterlerini de gözeterek tecrübeli antrenörden vazgeçtiği öğrenilirken, başkanın Jorge Jesus'un '7 milyon euro maaş isterim' talebiyle Portekizli çalıştırıcıyla da köprüleri attığı kaydedildi.

3FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

Fenerbahçe'de yaşanan yeni teknik direktör kaosuna açıklık getiren eski futbolculardan Erman Özgür ve Nihat Kahveci Ali Koç'un dev planını anlattı. Löw ve Jesus'un çok maliyetli olduğunu söyleyen Erman Özgür, bu hocaların başarısız olmaları halinde Ali Koç'un ödeyeceği tazminata da dikkat çekerken, ünlü yorumcunun 'Ali Koç, İsmail Kartal'ın bu denli çıkış yapacağını tahmin edemedi...'

4FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

"Fenerbahçe eğer ligde seri galibiyetler yakaladıysa bunun sebebi tek kulvarda yoluna devam etmesidir. İsmail Kartal Avrupa'da başarısız oldu, eğer Ali Koç lige bakarak İsmail Kartal'la gelecek sezon yoluma devam edeyim derse yanılabilir"

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"Ali Koç'un bir de şöyle bir planı var. Löw'ü getireceğim, transfer yapacağım, hocanın kendisine de büyük maaşlar ödeyeceğim... Aynı durum Jorge Jesus için de geçerli. Bu teknik adamlara yüksek paralar ödeyip, daha sonra başarısız olduklarında bir de tazminat vereceğime bu paralara Talisca ve Aboubakar gibi yıldızları Fenerbahçe'ye getiririm düşüncesi ağırlık kazanmış olabilir"

6FENERBAHÇEDE KONAN ELDEN KAÇIYOR

FENERBAHÇE'DE KONAN ELDEN KAÇIYOR

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine katmak için uğraş verdiği Reims'in sol kanat oyuncusu için Fransız devi devreye girdi.

7FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

Sarı-lacivertliler, Reims'in 26 yaşındaki yıldızı Ghislain Konan'ı transfer etmek istemiş ancak ekonomik nedenlerle transfer rafa kalkmıştı.

8FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı yıldız oyuncunun Lyon ile görüşmelere başladığı belirtildi.

9KONAN LYONA İMZA ATIYOR

KONAN LYON'A İMZA ATIYOR

Lyon'un Konan transferini bitirmek için oldukça cazip bir teklif hazırlığında olduğu Avrupa basınında da geniş yer buldu.

10FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

Lyon'un Chelsea'den kiraladığı Emerson'un takımda kalmayacağı kesinleşince kulüp farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

11FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Ghislain Konan'ın Fransa'da mutlu olduğu ve Ligue 1'de kalmak istediği belirtildi. Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyen Konan bu sezon 27 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 3 asiste imza attı.

12FLAŞ GELİŞME Kararını değiştirdi Löwe o para vereceğime Talisca ve Aboubakarı...

 

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