FLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık

OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİL'LE YOLLAR AYRILACAK

Kim Min Jae'ye teklifler var Ali Koç oyuncuyu tutmaya çalışıyor, çünkü yeri zor dolacak bir futbolcu. Serdar Aziz'de para konusunda az bir fark kaldı. Sosa gidiyor bu zaten gizli saklı kalan bir şey değil. Ozan Tufan ve Mesut Özil'le de yollar ayrılacak, Mesut kalmak istiyor ama... Ozan kendisine yeni bir sayfa açmak istiyor.