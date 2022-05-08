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FenerbahçeFLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık
HaberlerFenerbahçe Haberleri FLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık
• 08 Mayıs 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:

FLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık

Süper Lig'de art arda aldığı galibiyetlerle ikincilik koltuğuna oturan ve Ali Koç'un kafasını karıştırarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışlarını yavaşlatan İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun hesabını kestiği ortaya çıktı. Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Senad Ok sarı lacivertli takımdan ayrılacak 4 oyuncunun ismini verirken, Ok'un Jorge Jesus - İsmail Kartal karşılaştırması da dikkat çekti.

• 08 Mayıs 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
1FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık
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Jorge Jesus - Joachim Löw ve İsmail Kartal arasında bir seçim yapmaya çalışan, dün Yüksek Divan Kurulu'nda konuyla ilgili 'Zor bir karar aşamasındayız iyice düşünüp öyle noktayı koyacağız' açıklamalarıyla camiaya mesaj gönderen Ali Koç'un Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, başkanın Joachim Löw'den tamamen vazgeçtiği belirtildi. Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Senad Ok, sarı lacivertli kulüpte yaşanan sıcak gelişmeleri Nergis Aşkın'a açıkladı. İşte Ok'un o ifadeleri...

2FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

Arda Güler'le yeni sözleşme imzalanması çok önemli bir olay. Gerçekten çok talibi var sözleşmesinde 20 - 30 milyon euroları bulan çıkış maddesi var, oynama süreleri hakkında bazı garantiler de verildi. Oynama anlamında uzun süre Fenerbahçe'ye hizmet edecek gibi gözüküyor.

3OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİLLE YOLLAR AYRILACAK

OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİL'LE YOLLAR AYRILACAK

Kim Min Jae'ye teklifler var Ali Koç oyuncuyu tutmaya çalışıyor, çünkü yeri zor dolacak bir futbolcu. Serdar Aziz'de para konusunda az bir fark kaldı. Sosa gidiyor bu zaten gizli saklı kalan bir şey değil. Ozan Tufan ve Mesut Özil'le de yollar ayrılacak, Mesut kalmak istiyor ama... Ozan kendisine yeni bir sayfa açmak istiyor.

4

Fenerbahçe'nin hoca konusunu çözmesi lazım. Fenerbahçe Sörloth, Aboubakar gibi starlarla ilgileniyor.

5LÖW PSGE GİDİYOR

LÖW PSG'E GİDİYOR

Hoca konusunda Löw PSG ile görüşüyor, Löw'le anlaşma noktasına kadar gelinmişti ama bir türlü o imza atılmadı. Bunun sebebi PSG'le olan flörtü, bu haberi Di Marzio duyurdu. Jorge Jesus çok isteniyor ama talibi çok. Corintihians istedi, Brezilya pazarında çok revaşta Arap kulüpleri istiyor... Jesus'la masaya oturduğunuz zaman şartları o belirliyor.

6FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

Gelecek sezon İsmail Kartal'ın şampiyon olma şansı Jorge Jesus'tan daha fazla. Ligi tanıyan bir hoca her zaman daha öndedir, İsmail bu ligi çok iyi biliyordu geldi sonuçlar ortada. Jesus'la mali konulara geçildi, eğer görüşmeler bu noktaya geldiyse o zaman prensipte anlaşma vardır.

7BERİSHAYA GÜLE GÜLE

BERİSHA'YA GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'nin acil golcüye ihtiyacı var, marka bir isme ihtiyacı var Berisha olmadı. Serdar Dursun ikinci ligden geldi diye olumsuz bir düşünce var. Crespo, Ferdi Kadıoğlu bunlar hep 2.Ligden geldiler. Serdar Fenerbahçe'nin değerini biliyor. Alt liglerde de oynadığı için... Serdar Dursun'un geçmişi kuvvetli olsaydı 1.forvet olarak bakılırdı.

8FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

Alex Telles yazılıyor çiziliyor ama ben hiç duymadım, Fenerbahçe'nin en büyük transferi Kim, Crespo, Zajc, Altay gibi isimleri tutabilmek. Fenerbahçe Vedat Muriç'i sattı ama yerini dolduramadı, doldursaydı belki de şampiyon olacaktı.

9FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

10FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

Son günlerde yaşanan sakatlıkları ve cezalı oyuncuları dert etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, elindeki oyuncu grubunun başarılı olacağına inandığını söyledi ve ekledi: "Ben çalıştırdığım takımlarda hiç bir zaman başarısızlık karşısında mazeret üretmedim. Derbi öncesi cezalı ve sakat oyuncularımız olabilir. Ancak bizim ideal kadro yapımızı alttan destekleyecek kaliteli oyunculara sahibiz."

11FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

Sahaya kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe'nin ve formasının başarısı için savaşacaktır. Taraftarın desteği belki bu maçta arkamızda olmayacak ama biz onların sevgisini ve desteğini hep yanımızda hissedip, galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Son 7 haftada yakaladığımız galibiyet serisini, Beşiktaş'ı da yenip taçlandırmak istiyoruz."

12FLAŞ GELİŞME Canlı yayında açıkladı Fenerbahçede 4 ayrılık

 

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