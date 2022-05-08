FLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık
Süper Lig'de art arda aldığı galibiyetlerle ikincilik koltuğuna oturan ve Ali Koç'un kafasını karıştırarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışlarını yavaşlatan İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun hesabını kestiği ortaya çıktı. Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Senad Ok sarı lacivertli takımdan ayrılacak 4 oyuncunun ismini verirken, Ok'un Jorge Jesus - İsmail Kartal karşılaştırması da dikkat çekti.
Jorge Jesus - Joachim Löw ve İsmail Kartal arasında bir seçim yapmaya çalışan, dün Yüksek Divan Kurulu'nda konuyla ilgili 'Zor bir karar aşamasındayız iyice düşünüp öyle noktayı koyacağız' açıklamalarıyla camiaya mesaj gönderen Ali Koç'un Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, başkanın Joachim Löw'den tamamen vazgeçtiği belirtildi. Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Senad Ok, sarı lacivertli kulüpte yaşanan sıcak gelişmeleri Nergis Aşkın'a açıkladı. İşte Ok'un o ifadeleri...
OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİL'LE YOLLAR AYRILACAK
Kim Min Jae'ye teklifler var Ali Koç oyuncuyu tutmaya çalışıyor, çünkü yeri zor dolacak bir futbolcu. Serdar Aziz'de para konusunda az bir fark kaldı. Sosa gidiyor bu zaten gizli saklı kalan bir şey değil. Ozan Tufan ve Mesut Özil'le de yollar ayrılacak, Mesut kalmak istiyor ama... Ozan kendisine yeni bir sayfa açmak istiyor.
LÖW PSG'E GİDİYOR
Hoca konusunda Löw PSG ile görüşüyor, Löw'le anlaşma noktasına kadar gelinmişti ama bir türlü o imza atılmadı. Bunun sebebi PSG'le olan flörtü, bu haberi Di Marzio duyurdu. Jorge Jesus çok isteniyor ama talibi çok. Corintihians istedi, Brezilya pazarında çok revaşta Arap kulüpleri istiyor... Jesus'la masaya oturduğunuz zaman şartları o belirliyor.
BERİSHA'YA GÜLE GÜLE
Fenerbahçe'nin acil golcüye ihtiyacı var, marka bir isme ihtiyacı var Berisha olmadı. Serdar Dursun ikinci ligden geldi diye olumsuz bir düşünce var. Crespo, Ferdi Kadıoğlu bunlar hep 2.Ligden geldiler. Serdar Fenerbahçe'nin değerini biliyor. Alt liglerde de oynadığı için... Serdar Dursun'un geçmişi kuvvetli olsaydı 1.forvet olarak bakılırdı.
Son günlerde yaşanan sakatlıkları ve cezalı oyuncuları dert etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, elindeki oyuncu grubunun başarılı olacağına inandığını söyledi ve ekledi: "Ben çalıştırdığım takımlarda hiç bir zaman başarısızlık karşısında mazeret üretmedim. Derbi öncesi cezalı ve sakat oyuncularımız olabilir. Ancak bizim ideal kadro yapımızı alttan destekleyecek kaliteli oyunculara sahibiz."
Sahaya kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe'nin ve formasının başarısı için savaşacaktır. Taraftarın desteği belki bu maçta arkamızda olmayacak ama biz onların sevgisini ve desteğini hep yanımızda hissedip, galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Son 7 haftada yakaladığımız galibiyet serisini, Beşiktaş'ı da yenip taçlandırmak istiyoruz."