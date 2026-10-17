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Fındık üreticilerine kahverengi kokarca alarmı! Düzce'de kışlak ilaçlama seferberliği başladı

17.10.2026 - 10:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık bahçelerini ve tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlak mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda; Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi desteğiyle yürütülen ilaçlama çalışmalarıyla, zararlı popülasyonunun bahar öncesinde kaynağında kurutulması hedefleniyor.

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1Fındık üreticilerine kahverengi kokarca alarmı! Düzce'de kışlak ilaçlama seferberliği başladı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi ve özellikle fındık bahçelerini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Bıçkıyanı ve Çakırsayvan köyleri ile Çele Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

2Fındık üreticilerine kahverengi kokarca alarmı! Düzce'de kışlak ilaçlama seferberliği başladı

Düzce'de tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesinin desteğiyle ilçede kışlak mücadelesi gerçekleştirildi. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bıçkıyanı Köyü, Çakırsayvan Köyü ve Çele Mahallesi'nde ilaçlama yapıldı.

3Fındık üreticilerine kahverengi kokarca alarmı! Düzce'de kışlak ilaçlama seferberliği başladı

HEDEF ÜRETİMİNİ KORUMAK

Özellikle fındık tarımını tehdit eden kahverengi kokarcanın kış aylarını geçirmek için barındığı ev, depo, ahır, samanlık ve benzeri alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Yürütülen mücadelenin, kahverengi kokarcanın gelecek üretim sezonunda tarımsal ürünlerde oluşturabileceği zararların önüne geçilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarının desteğinin de önemli olduğu belirtilirken, sahadaki uygulamaların etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarla koordinasyonun sağlanmasına katkı sunan muhtarlara teşekkür edildi.

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