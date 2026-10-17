Fındık üreticilerine kahverengi kokarca alarmı! Düzce'de kışlak ilaçlama seferberliği başladı

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Özellikle fındık tarımını tehdit eden kahverengi kokarcanın kış aylarını geçirmek için barındığı ev, depo, ahır, samanlık ve benzeri alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Yürütülen mücadelenin, kahverengi kokarcanın gelecek üretim sezonunda tarımsal ürünlerde oluşturabileceği zararların önüne geçilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.



Çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarının desteğinin de önemli olduğu belirtilirken, sahadaki uygulamaların etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarla koordinasyonun sağlanmasına katkı sunan muhtarlara teşekkür edildi.