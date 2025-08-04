Fındık hasatı öncesi zorlu mesai: Giresun'da yevmiyeyi duyan şaşırıyor

4

Fındık hasadı öncesi bahçe bakımının önemine dikkat çeken Eyüp Okur ise, "Hasat öncesi bahçe altı temizliği çok önemli. Bahçe altını temizlemezsen fındık toplaman imkansızdır. Bu yüzden önce fındık dallarının dibindeki ışkın dediğimiz dalları temizlemek gerekiyor. Sonra ise bahçe altındaki ot, diken gibi bütün bitkileri temizlemek gerekiyor. Bu ot temizleme işini her ne kadar ot motoruyla yapmak kolay gibi görünse de hem tehlikeli hem de ağır iş. Benim işim bahçe işlerinde yevmiyeci olarak çalışmak. Yılda sadece 15 gün bu işi yapıyoruz. Bahçe altı temizliği vaktinde yapılmalı ne erken, ne de geç olmalı. Erken temizlenirse yeniden ot büyür, geç kalırsa fındık toplamak zor olur. O yüzde bahçe altı temizliğini hasat öncesi 15 güne sığdırmak gerekiyor. Malzemesi bize ait olursa 5 bin 500 liraya yapıyoruz. 6-7 bin diyenler de oluyor" dedi.