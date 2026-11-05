Fındığın düşmanına sıcak yuva tuzağı: Kışlamaya gelen böcekler toplu halde imha edilecek!

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Kışı geçirmek için sıcak ve korunaklı alan arayan kahverengi kokarcaların bu tuzak kışlaklarda toplanması ve ardından toplu halde imha edilmesi hedefleniyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan proje sayesinde, özellikle kimyasal mücadelenin mümkün olmadığı veya kısıtlı kaldığı alanlarda zararlının ilkbahar dönemindeki çoğalma potansiyeli sınırlandırılacak. Erenler'deki pilot uygulamadan başarı sağlanması halinde projenin ülke genelinde birçok bölgede yaygınlaştırılması planlanıyor.