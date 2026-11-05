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GündemFındığın düşmanına sıcak yuva tuzağı: Kışlamaya gelen böcekler toplu halde imha edilecek!
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Fındığın düşmanına sıcak yuva tuzağı: Kışlamaya gelen böcekler toplu halde imha edilecek!

05.11.2026 - 16:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle fındık rekoltesine darbe vuran ve kış aylarında evleri istila eden kahverengi kokarca böceğine karşı Türkiye'de bir ilke imza attı. "Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Erenler ilçesindeki ormanlık alanlara 100 adet yapay kışlak yuvası yerleştirildi.

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1Fındığın düşmanına sıcak yuva tuzağı: Kışlamaya gelen böcekler toplu halde imha edilecek!

Sakarya'da özellikle fındık sezonlarında etkisini göstererek, evleri ve bahçeleri istila edip hayatı zorlaştıran kokarca böceklerine çözüm amacıyla geliştirilen proje için pilot bölge olarak seçilen Erenler ilçesindeki ormanlık alanlara 100 adet yapay kışlak yuvası yerleştirildi.

2Fındığın düşmanına sıcak yuva tuzağı: Kışlamaya gelen böcekler toplu halde imha edilecek!

Kışı geçirmek için sıcak ve korunaklı alan arayan kahverengi kokarcaların bu tuzak kışlaklarda toplanması ve ardından toplu halde imha edilmesi hedefleniyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan proje sayesinde, özellikle kimyasal mücadelenin mümkün olmadığı veya kısıtlı kaldığı alanlarda zararlının ilkbahar dönemindeki çoğalma potansiyeli sınırlandırılacak. Erenler'deki pilot uygulamadan başarı sağlanması halinde projenin ülke genelinde birçok bölgede yaygınlaştırılması planlanıyor.

3Fındığın düşmanına sıcak yuva tuzağı: Kışlamaya gelen böcekler toplu halde imha edilecek!

"ZARARLININ KIŞLAMA ALIŞKANLIĞINDAN YARARLANIYORUZ"

Yürütülen projeye ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açabilen kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede yeni bir yöntemi devreye alıyoruz. Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi kapsamında, zararlının kışlama alışkanlığından yararlanılarak 100 adet yapay kışlak yuvasıyla toplanması ve imhası hedeflenmektedir. Aynı zamanda kimyasal mücadeleye alternatif olacak yöntemin sonuçları ve sahadaki etkinliği yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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