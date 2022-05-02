Feyza Aktan, Özcan Deniz’in iddiasına isyan etti: 'Zalim anne' sıfatından çok sıkıldım
Özcan Deniz, Feyza Aktan’ın oğluyla birlikte İstanbul’u terk edip başka bir şehre yerleştiğini iddia etti. Deniz, bu taşınmadan haberi bile olmadığını söyleyerek “Seni benden uzaklara kaçırdılar” sözleriyle sosyal medyadan isyan etmişti. Feyza Aktan ise iddialara böyle yanıt verdi...
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında ayrılmıştı. Çift "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebi ile anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Ancak çiftin birbirlerine olan öfkeleri bir türlü dinmiyor. Özcan Deniz, sosyal medyadan sık sık eşi ile ilgili iddialarda bulunuyor. Feyza Aktan da yanıt veriyor.
"AYNI OYUN TEKRAR SAHNELENDİ"
Instagram hesabından eski eşine tepki gösteren Deniz, “Zalimlik bu sene de sahnelendi” diyerek şu açıklamaları yaptı: "Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. Çünkü mağduru oynamanın tadına varıldı. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar."
"Daha önceki oyun; beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak. Aslında affetmiştim. Ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak! Bunun için de herkesi çok güzel kullandılar. Sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı."
"BU CESARETİ BEN VERDİM"
"Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim. Öyle ki, senin gözünün önünde babana tekme tokat girişecek kadar, taraflı programlara çıkıp şuursuzca ‘bir daha olsa bir daha yaparım’ diyerek tehdit edecek kadar, senin tek hayat garantin olan babanın 30 yıllık kariyerini ve emeğini iftiralarla bitirmeye çalışacak kadar, kanunları, haklarımızı, senin menfaatlerini hiçe sayıp götürecek kadar cesaretlendiler."
"Benim onayım ve haberim olmadan seninle ilişkimizi çıkmaza sokacak kadar uzağa, bir bilinmeze sürüklediler. Daha doğrusu taşındılar. Ve giderken değil, gittiğinizde bana haber verildi. Samimiyetsiz iyi niyet davranışları sergileyerek, işlenilen suçu hafifletmeye çalışıyorlar. (İstediğin zaman gelip görebilirsin v.s)"
"Seni oradan alarak otellerde, sana ait olmayan odalarda ve ortamlarda görmemi sağlamaya çalışıyorlar. Böyle olsun ki bir daha gittiğimde otele gitme fikri ‘senin benimle gelmeni engellesin’ diye. Bana en azından bir hazırlık yapma şansı bile tanınmadı. Ve orada seni almaya gittiğimde, senin yanında ne gibi bir saldırıya uğrayacağım belli değil. Çok belli oraya çekilmeye çalışılıyorum. Ben burada, odanın olduğu, oyuncaklarının olduğu, arkadaşlarının ve seni seven onca insanın olduğu evinde bekliyorum oğlum seni. 3 haftadır göremiyorum seni. Senden özür diliyorum bu cesareti onlara taa baştan verdiğim için. Önce doğum günü hazırlıkların bana ‘göndereceğim’ diye yaptırıldı, sonra kanunlara ve bize verilen haklara bile karşı gelerek götürüldün. Tıpkı geçen doğum gününde yapıldığı gibi. Dedim ya aynı film oynanıyor."
“DAĞ BAŞI’ DENİLEN YER…”
"Okula yazdırdım, okuldan alındın ve sonra ‘bizi eve hapsettin’ diye akla zarar gerekçeler gösterildi. Amaç kendilerine araba aldırtmaktı. Yani mal talebiydi. Alırdım sorun değil ama ‘oğlumun kemerini bağlamadan arabaya bindiremezsin’ dediğimde bana alaycı mesajlar attılar. Ben senin güvenliğini tehlikeye atarak bunu yapamazdım."
"Birçok ailenin hayalini kurup oturamadığı eve ‘dağ başı burası’ dendi ve götürüldün. Bu ‘dağ başı’ denilen yer babanın ve birçok kuzeninin oturduğu, deniz seviyesinde, her türlü ihtiyacının (okul ve hastanen de dahil) yürüme mesafesinde olduğu medeni ve imkanlarla dolu, şehir büyüklüğünde bir yer. Kaç Babalar Günü’müz, 23 Nisan’ımız, bayramımız ve kaç doğum günümüz katledildi hepsi defterimde yazıyor oğlum. Keşke böyle olmasaydı ve keşke herkes payına düşeni yaşayıp seni mutlu etmek için benim kadar çıkarsız uğraşsaydı."
“MUTLU YAŞLAR OĞLUM”
"Ama artık üzülmüyorum. Hatta hüzünlü de olsam ‘mutluyum’ çünkü bu zalimlikler seni ve beni daha mutlu günlere hazırlıyor. Ben yine hep olduğu gibi adalete inanıyor ve yerini bulacağı günü bekliyorum. Senin haklarını korumak için o mahkeme kapılarında hazır bekleyeceğim. Seni çok ama çok seviyorum oğlum mutlu yaşlar. Hiç duyar kasmayın. Kimse ilgilenmek zorunda da değil. Hak hukuk tanımadan, ne olup bittiğini bilmeden, benim sessizliğimi de fırsat bilip cesaretlendirdiğiniz için siz de en az benim kadar suçlusunuz. (Lafım herkese değil. Bilen biliyor) Ben oğlum kullanılarak oynanan bir oyunu bozmaya çalışıyorum. Burada oğlunu korumaya çalışan bir babadan öte biri…”
FEYZA AKTAN İDDİALARA YANIT VERDİ
Ailesinin yanına, Antalya’ya giden Feyza Aktan ise bu iddiaya şöyle cevap verdi: "Bu bir kaçma ya da kaçırılma eylemi değil, yapılan haksızlığa bir dur demekti. Gelişimden, adresimizden oğlumun babası en başından beri haberdar. Üzülsem de hiç şaşırtmadı. Üzerime oturtulmaya çalışılan ‘Zalim anne’ sıfatından çok sıkıldım" dedi. Öte yandan; Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile çocukları konusunda yaşadıkları velayet davası süreci de magazinde sıkça gündeme gelmişti. Eski eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz, bu davadan beraat etmişti. (Milliyet)