Feyza Aktan, Özcan Deniz’in iddiasına isyan etti: 'Zalim anne' sıfatından çok sıkıldım

“MUTLU YAŞLAR OĞLUM”

"Ama artık üzülmüyorum. Hatta hüzünlü de olsam ‘mutluyum’ çünkü bu zalimlikler seni ve beni daha mutlu günlere hazırlıyor. Ben yine hep olduğu gibi adalete inanıyor ve yerini bulacağı günü bekliyorum. Senin haklarını korumak için o mahkeme kapılarında hazır bekleyeceğim. Seni çok ama çok seviyorum oğlum mutlu yaşlar. Hiç duyar kasmayın. Kimse ilgilenmek zorunda da değil. Hak hukuk tanımadan, ne olup bittiğini bilmeden, benim sessizliğimi de fırsat bilip cesaretlendirdiğiniz için siz de en az benim kadar suçlusunuz. (Lafım herkese değil. Bilen biliyor) Ben oğlum kullanılarak oynanan bir oyunu bozmaya çalışıyorum. Burada oğlunu korumaya çalışan bir babadan öte biri…”