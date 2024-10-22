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GündemFETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde dikkat çeken görüntü! Askeri kamuflajlı devriye
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FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde dikkat çeken görüntü! Askeri kamuflajlı devriye

Tüm ömrü, Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpas kurmakla geçen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kaçtığı ABD’de öldü. Başta 251 vatandaşımızın şehit düştüğü 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere 45 davada bir numaralı sanık olan vatan haini, CIA’in kullanışlı aparatıydı. Ölümün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Çiftlikten sıcak görüntüler geldi.

• 22 Ekim 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
1FETÖ elebaşının Pensilvanyadaki çiftliğinde dikkat çeken görüntü Askeri kamuflajlı devriye

CIA’in sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde çıkarları doğrultusunda kullandığı raporlarla kanıtlanan FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen (83), kaçtığı ABD’de öldü. Terör örgütü lideri, 251 vatandaşımızın şehit düştüğü 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 45 davada bir numaralı sanık durumundaydı. 1999’da ABD’ye kaçan ve 7 defa iadesi istenen Gülen, terörden arananlar listesinde “kırmızı kategoride” bulunuyordu.

2FETÖ elebaşının Pensilvanyadaki çiftliğinde dikkat çeken görüntü Askeri kamuflajlı devriye

FETÖ elebaşı Gülen’in ölüm haberi ilk olarak örgütün yayın organı “Herkülnağme” tarafından duyuruldu. Ardından da itiraflarıyla son dönemde gündem olan yeğeni Ebuseleme Gülen, ölümü doğrulayan bir mesaj paylaştı. Gülen’in ölümüyle ilgili Türkiye’den ilk resmi açıklama ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan geldi. Fidan, Ankara’da Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, “FETÖ örgütü elebaşının (Fetullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor” dedi.

3KAÇIRMIŞLARDI

KAÇIRMIŞLARDI

Gülen’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu’nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Türkyolu, hem Gülen’i hem de örgütün parasını yönetebilmek için FETÖ elebaşını bir süre önce yıllarca kaldığı Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.Gülen’in ölümüyle ilgili Türkiye’den ilk resmi açıklama ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan geldi. Fidan, Ankara’da Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, “FETÖ örgütü elebaşının (Fetullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor” dedi.

4FETÖCÜLER TOPLANIYOR

FETÖ'CÜLER TOPLANIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

5FETÖ elebaşının Pensilvanyadaki çiftliğinde dikkat çeken görüntü Askeri kamuflajlı devriye

Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

6251 NUMARALI ODA BOŞALTILDI

251 NUMARALI ODA BOŞALTILDI

FETÖ elebaşı Gülen’in cesedi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. AA muhabirinin hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen’in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor. Fetullah Gülen’in ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldığı belirtildi. AA’nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği görüldü.

7KAÇIRMIŞLARDI

KAÇIRMIŞLARDI

Gülen’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu’nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Türkyolu, hem Gülen’i hem de örgütün parasını yönetebilmek için FETÖ elebaşını bir süre önce yıllarca kaldığı Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

8ÖRGÜTTE PANİK

ÖRGÜTTE PANİK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gülen’in 20 Ekim’de ölümü örgüt yönetiminde paniğe neden oldu. İlk etapta öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda büyük tartışma yaşandı. Ancak sonuçta ölüm haberinin saklanılamayacağına karar verildi. Ölüm haberi duyurulurken, Gülen’in nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı da ayrı bir tartışma konusu oldu. Cenazenin Türkyolu’nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlandığı belirtilirken, mezarının Said Nursi’ninki gibi bilinmemesi için cenazenin daha sonra başka yere taşınabileceği ifade ediliyor