FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde dikkat çeken görüntü! Askeri kamuflajlı devriye
Tüm ömrü, Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpas kurmakla geçen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kaçtığı ABD’de öldü. Başta 251 vatandaşımızın şehit düştüğü 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere 45 davada bir numaralı sanık olan vatan haini, CIA’in kullanışlı aparatıydı. Ölümün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Çiftlikten sıcak görüntüler geldi.
• 22 Ekim 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 15:00 • Son Güncelleme: