FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde dikkat çeken görüntü! Askeri kamuflajlı devriye

KAÇIRMIŞLARDI

Gülen’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu’nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Türkyolu, hem Gülen’i hem de örgütün parasını yönetebilmek için FETÖ elebaşını bir süre önce yıllarca kaldığı Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.Gülen’in ölümüyle ilgili Türkiye’den ilk resmi açıklama ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan geldi. Fidan, Ankara’da Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, “FETÖ örgütü elebaşının (Fetullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor” dedi.