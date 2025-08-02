Festival coşkusu Bodrum'da başladı: Kuğu Gölü mest etti
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Tchaikovsky’nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü" balesiyle kapılarını açtı. Açılış gösterisi, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Marius Petipa ve Lev Ivanov’un klasik koreografisini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyan G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un rejisi, izleyicilerden tam not aldı.
Dekor tasarımı Çağda Çitkaya’ya, kostümler Nursun Ünlü’ye, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz’a ait olan eser izleyenlerden tam not aldı.
Festivalin açılışı öncesi gazetecilere açıklama yapan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, çok iyi bir programlamayla eser sayılarını artırdıklarını ve seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Biletlerin bitme noktasına geldiğini belirten Sağtürk, "DOB’daki herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu tarihi bir seyirci rekoruyla geçecek diye düşünüyorum. Bize destek olan İş Bankası’na da teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 13 bin 500 seyirciye ulaşan festivalimizin bu yıl da benzer bir başarıya imza atmasını hedefliyoruz." dedi.
Açılış gecesinde, Türk balesinin ilk kuşak sanatçılarından ve festivalin fikir babası olan Oğuz Özlem de sahnede yer aldı. Seyircilerin ilgisiyle karşılanan Özlem’e, Tan Sağtürk tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de festivalin anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bodrum’un, Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sözen, "DOB’un Bodrum’da Uluslararası Bale Festivali’ni yapıyor olması son derece kıymetli. Sanatla turizmin kesiştiği alanda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl ilk desteğimizi vermiştik, çok da güzel sonuçlar aldık. Tüm zamanların en iyi seyircisi geçen yıl geldi. Bu yıl da geçen yılı geçecek gibi gözüküyor. Bu hepimiz açısından önemli bir motivasyon." ifadelerini kullandı.
"Kuğu Gölü" balesi, 2 Ağustos Cumartesi akşamı tekrar sahnelenecek. Festival, 25 Ağustos’a kadar sürecek ve sanatseverlere birbirinden özel eserlerle unutulmaz yaz geceleri yaşatacak.