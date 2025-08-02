Festival coşkusu Bodrum'da başladı: Kuğu Gölü mest etti

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Açılış gecesinde, Türk balesinin ilk kuşak sanatçılarından ve festivalin fikir babası olan Oğuz Özlem de sahnede yer aldı. Seyircilerin ilgisiyle karşılanan Özlem’e, Tan Sağtürk tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de festivalin anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bodrum’un, Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sözen, "DOB’un Bodrum’da Uluslararası Bale Festivali’ni yapıyor olması son derece kıymetli. Sanatla turizmin kesiştiği alanda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl ilk desteğimizi vermiştik, çok da güzel sonuçlar aldık. Tüm zamanların en iyi seyircisi geçen yıl geldi. Bu yıl da geçen yılı geçecek gibi gözüküyor. Bu hepimiz açısından önemli bir motivasyon." ifadelerini kullandı.