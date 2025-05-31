Festival başladı her yer gül suyu koktu! Isparta'da görsel şölen

"Bugün sadece bir gül hasadını değil, aynı zamanda bir kültürü, bir medeniyeti ve emeği kutluyoruz"

Başkan Başdeğirmen, Isparta'nın dünyada gül ile anılan bir şehir olduğunu belirterek, "Dünyada en çok gül, Isparta'da üretiliyor. Bugün sadece bir gül hasadını değil, aynı zamanda bir kültürü, bir medeniyeti ve emeği kutluyoruz. Kortejimizde 30'a yakın ülkenin bayraklarını, 10'a yakın ülkenin ise kültürel gösterilerini izleme fırsatı bulduk. Bu tür etkinlikler kültürel etkileşimi artırıyor" ifadelerini kullandı.Festival, 1 Haziran'a kadar çeşitli konserler, gösteriler ve etkinliklerle devam edecek.