Fenomen Güngen çifti operasyonunda yeni gelişme! Yan etkileri bilinen ilaçları zorla kullandırttılar

NESLİM GÜNGEN, “BÜTÜN İŞ VE İŞLEMLERİMİZ ŞEFFAFTIR”

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen, vergi müfettişi ile bazı çalışanların ifadelerine ulaşıldı. Buna göre, Neslim Güngen’in ifadesinde kendisini defalarca kez arayarak kayıt dışı görüşme talep eden vergi müfettişi ile ilgili, “Vergi müfettişleri ile vergi dairesinde görüşme yapıyor. Kayıt dışı görüşmedim kendisiyle” dediği öğrenildi. Güngen aynı zamanda polise verdiği ifadede hakkındaki bütün iddiaları reddederek “Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir” dedi. Ayrıca Güngen’in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz’le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.