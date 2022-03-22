Canlı yayında Fenerbahçe'nin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı!
Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer'de yayınlanan 90+ programında sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörünü açıkladı. Ok, Roger Schmidt'in İspanya'ya gideceğini ifade etti ve "Ali Koç'u statta görmedim. Ali Koç'u sezon sonuna kadar Kadıköy'de görmeyebiliriz. Fenerbahçe kazanmaya devam ederse önümüzdeki sezonda da başkan Kadıköy'e gelmeyebilir." sözlerini sarfetti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Eljif Elmas, Napoli'de bu sezon etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Serie A devinde dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Eljif Elmas'ın yaz transfer döneminde etkili isimlerden olması Fenerbahçe'ye de bonus gelir sağlama konusunda gelişmeye sebep oldu.
Marca'nın haberine göre Milan, Eljif Elmas için devreye girdi. Fakat bu transferi bitirmeleri için ezeli rakipleri Inter'i de alt etmeleri gerekecek. Şu anda kulüpler arasındaki görüşmelerin başlangıç düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Franck Kessie'nin Barcelona'ya gitme ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini bitirmek isterken takas ihtimalini de gündeme getirmiş durumda. Eljif Elmas için 35 milyon euro düzeyinde tahmini bir bonservis konuşulurken Milan'ın Ante Rebic'i takasta teklif edeceği aktarılıyor. Fakat Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in takasa sıcak bakmayacağı da tahmin edilmekte.
Eljif Elmas, 2019'da 16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Anlaşma şartlarında Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı bulunuyor. Fakat bu, üst sınırıyla değişken bir tutar değil. Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak 1 milyon 500 bin euro bonus alma imkanı bulunuyor. (Fanatik)
Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe'yi Senad Ok, 90+ programında Nergis Aşkın'a değerlendirdi. Canlı yayında konuşan Ok, sarı-lacivertlilerin teknik direktör durumuyla ilgili sürpriz bir kehanet ortaya attı. Öte yandan Fenerbahçe'de son maçta Mesut Özil'in kenara gelmesiyle ilgili yorum yaptı.
Ali Koç'u statta görmedim. Ali Koç'u sezon sonuna kadar Kadıköy'de görmeyebiliriz. Fenerbahçe kazanmaya devam ederse önümüzdeki sezonda da başkan Kadıköy'e gelmeyebilir.
"Joachim Löw dışında ciddi bir aday kalmadı ve bu iş imza aşamasına geldi. Benim duyduğum kadarıyla ciddi bir problem gözükmüyor. Roger Schmidt, mayıs ayından önce kimseyle görüşmüyor. Roger Schmidt'in gelecek sezon İspanya'nın önemli kulüplerinden birinin başına geçmesi muhtemel."
"Başkan Pereira'dan sonra İsmail Kartal'ı hemen getirseydi şu anda Fenerbahçe ikinci olabilirdi. Hoca bulunamayınca İsmail Kartal takımın başına getirildi. İsmail Kartal İtalyan, Porekizli ya da Brezilyalı olsa bu performanstan sonra önümüzdeki sezonda takımın başında kalırdı. Fenerbahçe ikincilikte daha şanslı gözüküyor"