Canlı yayında Fenerbahçe'nin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı!

Marca'nın haberine göre Milan, Eljif Elmas için devreye girdi. Fakat bu transferi bitirmeleri için ezeli rakipleri Inter'i de alt etmeleri gerekecek. Şu anda kulüpler arasındaki görüşmelerin başlangıç düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Franck Kessie'nin Barcelona'ya gitme ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini bitirmek isterken takas ihtimalini de gündeme getirmiş durumda. Eljif Elmas için 35 milyon euro düzeyinde tahmini bir bonservis konuşulurken Milan'ın Ante Rebic'i takasta teklif edeceği aktarılıyor. Fakat Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in takasa sıcak bakmayacağı da tahmin edilmekte.