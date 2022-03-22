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FenerbahçeCanlı yayında Fenerbahçe'nin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Canlı yayında Fenerbahçe'nin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı!
• 22 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:

Canlı yayında Fenerbahçe'nin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı!

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer'de yayınlanan 90+ programında sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörünü açıkladı. Ok, Roger Schmidt'in İspanya'ya gideceğini ifade etti ve "Ali Koç'u statta görmedim. Ali Koç'u sezon sonuna kadar Kadıköy'de görmeyebiliriz. Fenerbahçe kazanmaya devam ederse önümüzdeki sezonda da başkan Kadıköy'e gelmeyebilir." sözlerini sarfetti.

• 22 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Eljif Elmas, Napoli'de bu sezon etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Serie A devinde dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Eljif Elmas'ın yaz transfer döneminde etkili isimlerden olması Fenerbahçe'ye de bonus gelir sağlama konusunda gelişmeye sebep oldu.

2Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Kuzey Makedonyalı orta saha Napoli'de bu sezon değişilmez isimler arasında yer aldı. 22 yaşındaki futbolcu 39 resmi maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterdi. Eljif Elmas takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.

3Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Kuzey Makedonyalı oyuncunun Napoli olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor. Napol, Eljif Elmas'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye 16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.

4Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas için hareketli bir yaz dönemi geçmesi bekleniyor. Napoli'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla Serie A'nın gözde isimlerinden biri haline gelirken özellikle Inter ve Milan'ın kendisi için bir transfer yarışında oldukları belirtildi.

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Marca'nın haberine göre Milan, Eljif Elmas için devreye girdi. Fakat bu transferi bitirmeleri için ezeli rakipleri Inter'i de alt etmeleri gerekecek. Şu anda kulüpler arasındaki görüşmelerin başlangıç düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Franck Kessie'nin Barcelona'ya gitme ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini bitirmek isterken takas ihtimalini de gündeme getirmiş durumda. Eljif Elmas için 35 milyon euro düzeyinde tahmini bir bonservis konuşulurken Milan'ın Ante Rebic'i takasta teklif edeceği aktarılıyor. Fakat Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in takasa sıcak bakmayacağı da tahmin edilmekte.

6Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Inter'de ise Barella'nın Real Madrid ile adının anılması sonrası Eljif Elmas transferi öncelik kazandı. Inter'in Antonio Conte döneminde de Eljif Elmas'ı istediği ve Türkiye'deyken de durumunun yakından takip edildiği biliniyor.

7Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Eljif Elmas, 2019'da 16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Anlaşma şartlarında Fenerbahçe'nin sonraki transferden payı bulunuyor. Fakat bu, üst sınırıyla değişken bir tutar değil. Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak 1 milyon 500 bin euro bonus alma imkanı bulunuyor. (Fanatik)

8Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe'yi Senad Ok, 90+ programında Nergis Aşkın'a değerlendirdi. Canlı yayında konuşan Ok, sarı-lacivertlilerin teknik direktör durumuyla ilgili sürpriz bir kehanet ortaya attı. Öte yandan Fenerbahçe'de son maçta Mesut Özil'in kenara gelmesiyle ilgili yorum yaptı.

9Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

Ali Koç'u statta görmedim. Ali Koç'u sezon sonuna kadar Kadıköy'de görmeyebiliriz. Fenerbahçe kazanmaya devam ederse önümüzdeki sezonda da başkan Kadıköy'e gelmeyebilir.

10Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

"Mest Özil ve İrfan Can Kahveci'nin birlikte oynaması avantajdır. Ben olsam Konyaspor maçında ikisini de çıkarmazdım. Mesut Özil'den ne bekleniyor anlamıyorum ki? Alex gibi, Hagi gibi olmasını mı bekliyorsunuz? Mesut, oynayan değil; oynatan bir oyuncu."

11Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

"Mesut'la bir pas oyunu inşa edebilirsin. Onun oyun tarzı, bizim ligimize çok uygun değil. İtalya'da oynar, ama Türkiye'de tempo gerekli. Ribery mesela hala İtalya'da oynuyor."

12Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

"Joachim Löw dışında ciddi bir aday kalmadı ve bu iş imza aşamasına geldi. Benim duyduğum kadarıyla ciddi bir problem gözükmüyor. Roger Schmidt, mayıs ayından önce kimseyle görüşmüyor. Roger Schmidt'in gelecek sezon İspanya'nın önemli kulüplerinden birinin başına geçmesi muhtemel."

13Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

"Kulübün İsmail Kartal'ı yardımcı antrenör olarak ikna etmesi bekleniyor. Joachim Löw + İsmail Kartal formülünü bekleyebiliriz."

14Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

"Başkan Pereira'dan sonra İsmail Kartal'ı hemen getirseydi şu anda Fenerbahçe ikinci olabilirdi. Hoca bulunamayınca İsmail Kartal takımın başına getirildi. İsmail Kartal İtalyan, Porekizli ya da Brezilyalı olsa bu performanstan sonra önümüzdeki sezonda takımın başında kalırdı. Fenerbahçe ikincilikte daha şanslı gözüküyor"

15Canlı yayında Fenerbahçenin hem yeni hocasını hem de yardımcılarını açıkladı

 

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