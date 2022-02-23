• 23 Şubat 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de son dakika! Aylar sonra Comolli'nin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı! Ali Koç...
İsmail Kartal'ın gelişiyle forma şansı bulan ve oynadığı futbolla resmen göz kamaştıran Arda Güler'de inanılmaz Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı. Duayen spor yazarlarından Gürel Yurttaş 16'lık yıldız için Ali Koç'un yaptığı hamleyi açıkladı. İşte Yurttaş'ın o ifadeleri...
• 23 Şubat 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
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Son haftalarda oynadığı futbolla Süper Lig'e damga vuran ve top tekniğinin yanı sıra oyun zekasıyla da ön plana çıkan Arda Güler hakkında 'Comolli' gerçeklerinin ortaya çıkması Fenebahçe camiasını bir hayli şaşırttı. İşte 16 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüpteki serüveni ve Gürel Yurttaş'ın o yazısı...
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Tarık Daşgün'ü hatırlıyor musunuz? Hatırlatayım! 1994-95 sezonunun sonunda genç bir yıldız adayı olarak Gençlerbirliği'nden alınmıştı Fenerbahçe'ye. Hatta kaçırılmış, 15 gün Büyükada'da bir yazlıkta saklanmıştı ki Galatasaray'a gidemesin diye.
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