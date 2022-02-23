Fenerbahçe'de son dakika! Aylar sonra Comolli'nin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı! Ali Koç...

Türk futbolunun geleceğiydi kimine göre. Süper Lig'de ilk golünü attığında Beşiktaş formasıyla 16'sındaydı daha. 17'sinde Milli Takım'daydı. Ama onu da yukarıdakiler gibi mahvettiler. Kendisini Van Basten gibi görmeye başlamıştı, kaybolup, gitti. Daha çok isim sayabilirim böyle...