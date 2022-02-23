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FenerbahçeFenerbahçe'de son dakika! Aylar sonra Comolli'nin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı! Ali Koç...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de son dakika! Aylar sonra Comolli'nin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı! Ali Koç...
• 23 Şubat 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika! Aylar sonra Comolli'nin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı! Ali Koç...

İsmail Kartal'ın gelişiyle forma şansı bulan ve oynadığı futbolla resmen göz kamaştıran Arda Güler'de inanılmaz Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı. Duayen spor yazarlarından Gürel Yurttaş 16'lık yıldız için Ali Koç'un yaptığı hamleyi açıkladı. İşte Yurttaş'ın o ifadeleri...

• 23 Şubat 2022 - 13:57 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...
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Son haftalarda oynadığı futbolla Süper Lig'e damga vuran ve top tekniğinin yanı sıra oyun zekasıyla da ön plana çıkan Arda Güler hakkında 'Comolli' gerçeklerinin ortaya çıkması Fenebahçe camiasını bir hayli şaşırttı. İşte 16 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüpteki serüveni ve Gürel Yurttaş'ın o yazısı...

2Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Tarık Daşgün'ü hatırlıyor musunuz? Hatırlatayım! 1994-95 sezonunun sonunda genç bir yıldız adayı olarak Gençlerbirliği'nden alınmıştı Fenerbahçe'ye. Hatta kaçırılmış, 15 gün Büyükada'da bir yazlıkta saklanmıştı ki Galatasaray'a gidemesin diye.

3Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Fenerbahçe, o dönem Gençlerbirliği'ne öyle bonservis parası vermişti ki; o parayla rahmetli İlhan Cavcav Gençlerbirliği'ne müthiş bir tesis kazandırmıştı.

4Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Başdöndüren ilgi, daha olmadan dünya yıldızı gibi gösterilmek mahvetti delikanlıyı. Sanıyorum 2 sezon ancak kalabildi Fenerbahçe'de, kaybolup gitti.

5Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Cafercan Aksu vardı bir de. 13 yaşında Galatasaray alt yapısına gelmiş, alt yaş gruplarda adından söz ettirmiş, sol ayağı ile büyülemişti herkesi. "Muhteşem, süper, büyük yıldız" gibi yakıştırmalar, inanılmaz ilgi, daha olmadan olmuş gibi göstermeler onu da mahvetti. Kaybolup gitti.

6Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Türk futbolunun geleceğiydi kimine göre. Süper Lig'de ilk golünü attığında Beşiktaş formasıyla 16'sındaydı daha. 17'sinde Milli Takım'daydı. Ama onu da yukarıdakiler gibi mahvettiler. Kendisini Van Basten gibi görmeye başlamıştı, kaybolup, gitti. Daha çok isim sayabilirim böyle...

7Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Gökhan Emreciksin'i bilen var mı şimdi mesela. Messi Muhammed'i de anımsayatım size; 11 yaşındayken daha şöhret yapılan Muhammed Demirci'yi. Kaybolup, gitti.

8Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

16 yaşındayken Süper Lig'de oynayan genç oyuncu olan Gürhan Gürsoy vardı bir de! Şimdi nerede? Kaybolup, gitti. Burada keseyim. Yoksa destan olacak! "Kayıp yıldızlar" destanı.

9Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Şimdi Arda Güler'i de bekliyor bu tehlike! Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı; 16'sında daha. Ama hemen Maradona yaptık onu da. Kaç gündür gazetelerde Arda Güler, televizyonda Arda Güler, Arda Güler de Arda Güler. Dillerde Arda Güler.

10Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Daha çocuk o! Liseye gidiyor. Bu yaşında dünyanın en büyük yıldızı gibi davranmayalım. Başını döndürmeyelim, gelişimini sağlamasına izin verelim. İstanbul tehlikeli bir şehir yıldız adayları için. Kimler kayboldu bu İstanbul sokaklarında... Biliyorum ki onu Ali Koç kazandırdı bu kulübe.

11Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

Hatta dönemin sportif direktörü Damien Comolli, kendisine verilen raporu okumadı bile. Ali Koç, kendisine getirilen görüntüleri izler izlemez bütün işini gücünü bıraktı, gitti alıp da geldi. Şimdi korumak da ona düşüyor. Eminim ki o da endişelidir bu durumdan, gerekeni yapacaktır.

12Fenerbahçede son dakika Aylar sonra Comollinin Arda Güler skandalını ortaya çıkardı Ali Koç...

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