• 03 Mart 2022 - 17:09 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Ernesto Sosa'nın, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığı iddia ediliyordu. Jose Sosa cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Sosa kadro dışı bırakıldı mı? İşte cevabı...
• 03 Mart 2022 - 17:09 • Son Güncelleme:
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Sarı lacivertliler'de gece hayatı ile gündeme gelen Jose Ernesto Sosa için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
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İddialara göre Jose Ernesto Sosa'nın, Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı söyleniyordu.
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