Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeFenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...
• 03 Mart 2022 - 17:09 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Ernesto Sosa'nın, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığı iddia ediliyordu. Jose Sosa cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Sosa kadro dışı bırakıldı mı? İşte cevabı...

• 03 Mart 2022 - 17:09 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı Gece hayatı ile gündeme gelmişti...
ABONE OL

Sarı lacivertliler'de gece hayatı ile gündeme gelen Jose Ernesto Sosa için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

2Fenerbahçede Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

İddialara göre Jose Ernesto Sosa'nın, Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı söyleniyordu.

3SOSA KADRO DIŞI MI

SOSA KADRO DIŞI MI?

Fotomaç'a konuşan Jose Sosa'ya yakın kaynaklar, Arjantinli yıldızın kadro dışı kalmadığını, yönetimden ve ya teknik heyettten kendilerine bir bilgi gelmediğini ifade etti.

4

Sosa, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol oynarken 2 asist üretmişti.

5Fenerbahçede Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

MİSLİ.COM (http://xn--misli-8fdd.com) YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!

Fenerbahçe'de Szalai'nin alternatifi belli oldu! Fransız ekibinde forma giyiyor!

Galatasaray'da transfer gelişmesi! Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

Galatasaray'da transfer gelişmesi! Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı bırakıldı mı? Gece hayatı ile gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor

Fenerbahçe'den 5 yıllık sözleşme bombası! Ailesi sıcak bakıyor