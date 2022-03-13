Fenerbahçe'de iki transfer birden! Biri sol beke biri onun önüne

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti. 11 kez Arjantin Milli Takım forması geyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde. 2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi..