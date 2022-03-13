• 13 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de iki transfer birden! Biri sol beke biri onun önüne
Gelecek sezon Joachim Löw'le Süper Lig'e start vermesi beklenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 2 Arjantinli yıldızı transfer listesine aldığı öğrenildi. Milli futbolcuların biri sol bek diğeri ise sol önde oynadığı ortaya çıktı.
• 13 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de çalışmalar teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürüyor..
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Yeni sezona yeni bir teknik adamla başlamak isteyen Kanarya'nın gündeminin birinci sırasında ise Joachim Löw var..
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Başkan Ali Koç son olarak düzenlediği basın toplantısında teknik direktör sorularına net bir yanıt vermese de, "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" ifadelerini kullanmıştı..
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Öte yandan Kanarya'da bir diğer gündem ise transfer..
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Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı..
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