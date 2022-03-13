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FenerbahçeFenerbahçe'de iki transfer birden! Biri sol beke biri onun önüne
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de iki transfer birden! Biri sol beke biri onun önüne
• 13 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de iki transfer birden! Biri sol beke biri onun önüne

Gelecek sezon Joachim Löw'le Süper Lig'e start vermesi beklenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 2 Arjantinli yıldızı transfer listesine aldığı öğrenildi. Milli futbolcuların biri sol bek diğeri ise sol önde oynadığı ortaya çıktı.

• 13 Mart 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne
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Fenerbahçe'de çalışmalar teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürüyor..

2Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Daha önce Vitor Pereira ile Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan sarı lacivertliler, Kartal'ın gelişinin ardından ise Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etmişti..

3Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Yeni sezona yeni bir teknik adamla başlamak isteyen Kanarya'nın gündeminin birinci sırasında ise Joachim Löw var..

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Henüz teknik direktör gündeminde resmi açıklama yapılmasa da Alman hoca cephesinde önemli gelişmeler kaydedildi..

5Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Başkan Ali Koç son olarak düzenlediği basın toplantısında teknik direktör sorularına net bir yanıt vermese de, "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığından erken de olabilir" ifadelerini kullanmıştı..

6Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Öte yandan Kanarya'da bir diğer gündem ise transfer..

7Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı..

8Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Yeni sezonda Kanarya'nın önceliği bu iki mevki ve forvet..

9Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Sarı lacivertlilerin sol bek ve kanat bölgelerine iki Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı..

10Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı..

11Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi..

12Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti..

13Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Pavon'un transferi o dönemlerde gerçekleşmemişti. 11 kez Arjantin Milli Takım forması geyen Pavon'un piyasa değeri ise yaklaşık 8-9 milyon Euro düzeyinde. 2014 yılında ise oyuncunun değeri 20 milyon Euro düzeyindeydi..

14Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Aynı zamanda İtalya pasaportu da olan Pavon sağ kanat dışında gerektiğinde sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor..

15Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Sol mevkisini de genç bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti..

16Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için olumlu rapor verdi. Kartal uzun yıllar takıma fayda sağlayabileceğini düşünüyor..

17Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

19 Mart 1999 doğumlu Francisco Ortega 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Kanarya'nın bu transferi tamamlamak için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor..

18Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

Kariyerinde toplam 85 maça çıkan Ortega, 1 gol ve 9 asist kaydetti..

19Fenerbahçede iki transfer birden Biri sol beke biri onun önüne

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