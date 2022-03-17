Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...
Fenerbahçe'de genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç futbolcuların sarı lacivertli camiaya büyük katkı sağlayacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Başkan Koç, son haftalardaki performansıyla takımın gözde ismi haline gelen Arda Güler'in takıma bedava gelmediğini ve iyi para verdiklerini kaydetti. Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme sürecinde yapılan görüşmelere ilişkin de konuşan Koç, "Ferdi'nin bize borcu var. Ferdi Kadıoğlu ile pazarlık yapmadan önce oturduk konuştuk. 'Takımda kalmak istiyor musun' dedim. Parasal konular çözülür. O da burada mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti." açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un da katılımıyla Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin düzenlediği toplantıda duygusal anlar yaşandı. İşte detaylar...
'İyi ki Fenerbahçe'
Fenerbahçe'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu sözlerine 'İyi ki Fenerbahçe' diyerek başladı. Genç oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti: "4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim."
'Çok gururluyum'
Fenerbahçe altyapısında forma giyen Melih Bostan, "Bu kulübe 12 yaşında geldim. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutluyum, çok gururluyum. Küçüklüğümden beri çubukluyla gol atmanın hayalini kuruyorum. Ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim. İyi ki Fenerbahçe" dedi.
'Babası fazla fanatik derecede Fenerbahçeli'
Fenerbahçe'nin transfer ettiği İsak Vural hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. İsak Vural hakkında, "İsak'ın babası, fazla fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçları seyrediyor. Evlatlarını da öyle yetiştirmiş. İsak, Fenerbahçe'yi yaşadı, yaşıyor. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. A Takım ile maça çıkacak, U19'la maça çıkacak" dedi.
'Hayaliyle büyüdüm'
Genç oyuncu İsak Vural söz aldığında, "Sarı-lacivert renklerle doğmuş, sarı-lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep Fenerbahçe'de oynamanın hayaliyle büyüdüm. Fenerbahçe'de A Takım'la idman yapma fırsatım olacak. Eski takımlarımda bu fırsatım yoktu, dolayısıyla bunu seçtim ve tüm kalbimle buraya geldim" diye konuştu.
ALİ KOÇ: İMZALAR ATILINCA DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ
Birkaç gün evvel hoş olmayan konular için buradaydık. Bugün ise kulübümüzün yarınlarına ışık tutacak pozitif bir konu için buradayız. Söz konusu genç oyuncularımızsa camiamızın heyecanlandığını memnuniyetle izliyoruz. 2018'de göreve geldiğimizde 'Bizden inşaat, arazi, yatırım beklemeyin, bir spor kulübüyüz, yapacağımız yatırım spor odaklı olacak' demiştim. Geri dönüp baktığımda dünya çapında örnekleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye'ye örnek teşkil edecek, aynı stadımız gibi...
Hiçbir devlet katkısı almadan yapılan bu stat nasıl ülkemize ve rakiplerimize örnek olduysa benzer bir konuyu akademide de yapmayı hayal ediyoruz. Bunun için ciddi bir adım attık. İmzalar atılınca detaylarını paylaşacağız. Fenerbahçe'nin gençlerden oyuncu çıkarma, ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazımız anlı şanlı bir akademiye sahip olmaktır.
Biz geldiğimizde takımın yaş ortalaması 30 civarıydı. Geçen hafta Avrupa'da toplantıdaydım. Avrupa'da 30 yaş üstü en çok oyuncuya süre veren Türkiye, 22 yaş altı oyunculara da en az süre veren lig Türkiye. Gençleşme operasyonuyla beraber Fenerbahçe'nin yapacağı yerli ve yabancı kontratlarda ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk. Orada da ciddi ilerlemeler kaydettik. Maç başı ücretleri düzenledik.