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FenerbahçeFenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...
• 17 Mart 2022 - 20:43 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...

Fenerbahçe'de genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç futbolcuların sarı lacivertli camiaya büyük katkı sağlayacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Başkan Koç, son haftalardaki performansıyla takımın gözde ismi haline gelen Arda Güler'in takıma bedava gelmediğini ve iyi para verdiklerini kaydetti. Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme sürecinde yapılan görüşmelere ilişkin de konuşan Koç, "Ferdi'nin bize borcu var. Ferdi Kadıoğlu ile pazarlık yapmadan önce oturduk konuştuk. 'Takımda kalmak istiyor musun' dedim. Parasal konular çözülür. O da burada mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti." açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 17 Mart 2022 - 20:43 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede genç yıldızlar sözleşme imzaladı Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un da katılımıyla Arda Güler, İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin düzenlediği toplantıda duygusal anlar yaşandı. İşte detaylar...

2İyi ki Fenerbahçe

'İyi ki Fenerbahçe'

Fenerbahçe'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu sözlerine 'İyi ki Fenerbahçe' diyerek başladı. Genç oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti: "4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim."

3Burası benim evim, yuvam

'Burası benim evim, yuvam'

Sarı-lacivertli takımın devre arasında Giresunspor'a kiraladığı Muhammed Gümüşkaya ise, "Burası benim evim, yuvam. Fenerbahçe'nin kapısından 11 yaşında girdim. Kontratlar formalite icabı. Fenerbahçe'yle, kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

4Sözleşme prosedür

'Sözleşme prosedür'

Fenerbahçe'de son haftaların performansı yükselen ismi Arda Güler, "Sözleşme prosedür, biz Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe. Alex, benim için çocukluk idolüm. İnşallah onun kadar iyi bir oyuncu olabilirim" ifadelerini kullandı.

5Benim için anlatılamaz

'Benim için anlatılamaz'

Sarı-lacivertli takımın genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, "Bu kulübe 11 yaşında geldim. Bu kulüp, benim için anlatılamaz. Bu sözleşme prosedür, arkadaşlarımızın da dediği gibi. Biz Fenerbahçe'yle büyüdük. Biz Fenerbahçe'nin çocuklarıyız" şeklinde konuştu.

6Çok gururluyum

'Çok gururluyum'

Fenerbahçe altyapısında forma giyen Melih Bostan, "Bu kulübe 12 yaşında geldim. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutluyum, çok gururluyum. Küçüklüğümden beri çubukluyla gol atmanın hayalini kuruyorum. Ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

7Babası fazla fanatik derecede Fenerbahçeli

'Babası fazla fanatik derecede Fenerbahçeli'

Fenerbahçe'nin transfer ettiği İsak Vural hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. İsak Vural hakkında, "İsak'ın babası, fazla fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçları seyrediyor. Evlatlarını da öyle yetiştirmiş. İsak, Fenerbahçe'yi yaşadı, yaşıyor. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. A Takım ile maça çıkacak, U19'la maça çıkacak" dedi.

8İsak Vuralın babası ağladı

İsak Vural'ın babası ağladı

İsak Vural'ın babası bu anlarda duygusallaştı. Genç oyuncunun babası, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar, Fenerbahçe Kulübü'nün yayınına da yansıdı.

9Hayaliyle büyüdüm

'Hayaliyle büyüdüm'

Genç oyuncu İsak Vural söz aldığında, "Sarı-lacivert renklerle doğmuş, sarı-lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep Fenerbahçe'de oynamanın hayaliyle büyüdüm. Fenerbahçe'de A Takım'la idman yapma fırsatım olacak. Eski takımlarımda bu fırsatım yoktu, dolayısıyla bunu seçtim ve tüm kalbimle buraya geldim" diye konuştu.

10Fenerbahçede genç yıldızlar sözleşme imzaladı Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç; transfer süreci, yeni hoca, altyapı çalışmaları ve tesisler gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

11ALİ KOÇ: İMZALAR ATILINCA DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ

ALİ KOÇ: İMZALAR ATILINCA DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ

Birkaç gün evvel hoş olmayan konular için buradaydık. Bugün ise kulübümüzün yarınlarına ışık tutacak pozitif bir konu için buradayız. Söz konusu genç oyuncularımızsa camiamızın heyecanlandığını memnuniyetle izliyoruz. 2018'de göreve geldiğimizde 'Bizden inşaat, arazi, yatırım beklemeyin, bir spor kulübüyüz, yapacağımız yatırım spor odaklı olacak' demiştim. Geri dönüp baktığımda dünya çapında örnekleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye'ye örnek teşkil edecek, aynı stadımız gibi...

12Fenerbahçede genç yıldızlar sözleşme imzaladı Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...

Hiçbir devlet katkısı almadan yapılan bu stat nasıl ülkemize ve rakiplerimize örnek olduysa benzer bir konuyu akademide de yapmayı hayal ediyoruz. Bunun için ciddi bir adım attık. İmzalar atılınca detaylarını paylaşacağız. Fenerbahçe'nin gençlerden oyuncu çıkarma, ihracatçı olma konusunda olmazsa olmazımız anlı şanlı bir akademiye sahip olmaktır.

13GENÇLEŞME OPERSYONUYLA CİDDİ İLERLEME KAYDETTİK

"GENÇLEŞME OPERSYONUYLA CİDDİ İLERLEME KAYDETTİK"

Bugün Fenerbahçe ve rakiplerimiz dahil 2-3 sahayla bütün sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Akademilerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Akademi hangi yaştan başlıyorsa hepsinin A takımdaki gibi imkanlara sahip olmasını istiyoruz.

14Fenerbahçede genç yıldızlar sözleşme imzaladı Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...

Biz geldiğimizde takımın yaş ortalaması 30 civarıydı. Geçen hafta Avrupa'da toplantıdaydım. Avrupa'da 30 yaş üstü en çok oyuncuya süre veren Türkiye, 22 yaş altı oyunculara da en az süre veren lig Türkiye. Gençleşme operasyonuyla beraber Fenerbahçe'nin yapacağı yerli ve yabancı kontratlarda ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk. Orada da ciddi ilerlemeler kaydettik. Maç başı ücretleri düzenledik.

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