Fenerbahçe'de genç yıldızlar sözleşme imzaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsak Vural...

'İyi ki Fenerbahçe'

Fenerbahçe'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu sözlerine 'İyi ki Fenerbahçe' diyerek başladı. Genç oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti: "4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim."