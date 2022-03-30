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FenerbahçeFenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç'un yeni teknik direktör adayı şaşırttı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç'un yeni teknik direktör adayı şaşırttı
• 30 Mart 2022 - 13:47 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç'un yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Joachim Löw'le masaya oturan, Jorge Jesus, Bielsa, Niko Kovac gibi teknik adamlarla da dirsek teması halinde olduğu iddia edilen Ali Koç'un bambaşka bir antrenör gündemine aldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yeni teknik direktör gelişmesi...

• 30 Mart 2022 - 13:47 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı
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Fenerbahçe, yeni sezonda Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla çalışmayı planlıyor. Sarı-Lacivertlilerin Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'nin menajeri ile de temasa geçtiği iddia edilmişti.

2Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Ancak gelen son bilgilere Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile devam etme ihtimalinin olduğu yönünde.

3Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Fenerbahçe'den görüşme için süre isteyen İtalyan teknik adam, ülkesinin milli takımı ile devam edip etmeyeceğine 10 gün içinde karar verecek. Mancini ayrılmaya karar verirse Fenerbahçe ile masaya oturacak.

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Gelen bilgilere göre Mancini'yi takımın başında görmek isteyen birçok Avrupa kulübünün olduğu, bu bakımdan görüşmelerin zorlu geçeceği ifade ediliyor.

5Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Daha önce Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan ve Türkiye Kupası'nı kaldıran Mancini görev yaptığı takımlarda yüksek transfer bütçesi istemesi ile de tanınıyor.

6FENERBAHÇEDEN MERT MÜLDÜR ATAĞI

FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR ATAĞI

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, sağ bek mevkisini uzun yıllar garantiye alacak. Kanarya hem yerli kontenjanını düşünerek hem de sağ beki güvenle teslim edeceği ismi buldu. 22 yaşındaki oyuncu için Sassuolo ile ilk temas kuruldu.

7Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Başkan Ali Koç gelecek sezona büyük önem veriyor. Seçildiği günden bu yana bir türlü başarı elde edemeyen başkan Koç bu sezon sürekli protesto edilmişti. Gelecek yılı son şansı olarak gören sarı-lacivertli kulübün başkanı kusursuz kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.

8Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

İstikrar sağlanamayan sağ bek mevkisi için Mert Müldür düşünülüyor. Fenerbahçe, 22 yaşındaki genç oyuncuyu renklerine bağlayarak bu pozisyonu uzun yıllar garanti altına almayı hedefliyor. Mert'in Sassuolo ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

9Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Mert Müldür, Rapid Wien'de parladıktan sonra Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen rotasını Sassuolo'ya kırmıştı. Transfer dönemlerinde adı Dört Büyükler ile anılsa da İtalyan kulübü bonservis pazarlıklarında işi zora sokunca ülkeye dönememişti. Fenerbahçe bu defa çok kararlı şekilde gidecek.

10Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

Sassuola ile kıran kırana pazarlıklar sonrasında 22 yaşındaki oyuncuya çubuklu formayı giydermeyi hedefliyor. Bu transferde Kanarya'nın elini kolaylaştıran bir etken de Mert'in bu Fenerbahçe'yi istemesi. Başkan Ali Koç bu transferle bizzat ilgileniyor.

11Fenerbahçede flaş gelişme Ali Koçun yeni teknik direktör adayı şaşırttı

 

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