Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç'un yeni teknik direktör adayı şaşırttı
Joachim Löw'le masaya oturan, Jorge Jesus, Bielsa, Niko Kovac gibi teknik adamlarla da dirsek teması halinde olduğu iddia edilen Ali Koç'un bambaşka bir antrenör gündemine aldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yeni teknik direktör gelişmesi...
Fenerbahçe, yeni sezonda Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla çalışmayı planlıyor. Sarı-Lacivertlilerin Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'nin menajeri ile de temasa geçtiği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR ATAĞI
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, sağ bek mevkisini uzun yıllar garantiye alacak. Kanarya hem yerli kontenjanını düşünerek hem de sağ beki güvenle teslim edeceği ismi buldu. 22 yaşındaki oyuncu için Sassuolo ile ilk temas kuruldu.
Başkan Ali Koç gelecek sezona büyük önem veriyor. Seçildiği günden bu yana bir türlü başarı elde edemeyen başkan Koç bu sezon sürekli protesto edilmişti. Gelecek yılı son şansı olarak gören sarı-lacivertli kulübün başkanı kusursuz kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.