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FenerbahçeFenerbahçe'de 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı! 2'si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euro'ya...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı! 2'si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euro'ya...
• 15 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı! 2'si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euro'ya...

Yaz ayı transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek olan Fenerbahçe'nin 4 yıldızı için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Napoli, Roma, Tottenham, Porto gibi kulüplerin Haziran'da sarı lacivertli kulübün kapısını çalacakları anlaşılırken, Ali Koç'un bu oyuncuların yerlerini doldurmak için şimdiden çalışmalarına start verdiği belirtildi.

• 15 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...
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Fenerbahçe'de Konferans Ligi playoff'unda oynanacak zorlu Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Giresun karşısında bol pozisyona giren takımı bozmak istemiyor.

2Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Serdar Dursun'dan gelen haberle moraller düzelirken UEFA listesinde olmayan isimler Crespo ve Diego Rossi bu maçta yer alamayacak. Giresun'da ilk 11'de başlayan Rossi'nin yerine zorlu Avrupa sınavında Dimitris Pelkas'ın görev alması bekleniyor.

3Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Fenerbahçe'de kaleci Altay yine 11'de oynayacak. Savunmada Ferdi, ligdeki Hatay maçında cezalı ancak bu mücadelede yine sol bekte görev yapacak.

4Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Orta alanın göbeğinde de tekrar Sosa- Mert ikilisi yer alacak.

5Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Sabah'ta yer alan habere göre; İsmail Kartal, bu maçta alacakları tek farklı galibiyetin dahi deplasman için çok önemli olduğunu belirterek futbolcularına "90 dakika sabırla bekleyeceğiz. Asla panik yapmayacağız" diye uyarıda bulunuyor.

6Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor. Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.

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Fenerbahçe’nin Vitor Pereira’nın ısrarıyla Çin’in Beijing Guoan takımından Transfer ettiği Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae birçok büyük kulübün gözdesi durumunda.

8KİM MİN İÇİN 25 MİLYON EURO...

KİM MİN İÇİN 25 MİLYON EURO...

Seri A takımlarından Juventus, Napoli, Portekiz ekibi Porto, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Everton da kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşında, 1.90 boyundaki sol stoperin değeri şimdiden 18-20 milyon Euro civarlarına eriştiği konuşuluyor.

9Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Fenerbahçe’nin 2018 yılında Altınordu’dan transfer ettiği 1.91 boyunda 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer’e de İtalya’nın önemli kulübü Roma talip. Daha önce Belçika’nın Westerlo takımında 2 sezon kiralık oynayan genç kalecinin fiziği ve gelişime açık yapısıyla ilgi görüyor.

10Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Geçmiş dönemde Fenerbahçe’den Salih Uçan’ı alan Roma kulübü genç kaleci Berke'yi 33 yaşındaki Rui Patricio'ya yedek olan 24 yaşındaki Daniel Fuzato'ya rekabet oluşturması için almayı düşündükleri öğrenildi.

11Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında. İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

12Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

Yaşadığı çıkışla değeri 7-8 milyon Euro'ya çıkan genç yeteneğin bu ay sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda Premier Lig'e gittiği yolundaki haberlerin doğruluk payının güçleneceği de öğrenildi.

13SZALAİ EN AZ 20 MİLYON EURO...

SZALAİ EN AZ 20 MİLYON EURO...

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai de transferin gözdeleri arasında. 1.92 boyunda, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Premier Lig ekiplerinden West Ham, Newcastle United ve İtalyan takımı Napoli'nin istekli olduğu öğrenildi.

14Fenerbahçede 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı 2si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euroya...

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