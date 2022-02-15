Fenerbahçe'de 4 yıldız şimdiden eşyalarını topladı! 2'si bedavaya diğer ikisi 45 milyon euro'ya...
Yaz ayı transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek olan Fenerbahçe'nin 4 yıldızı için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Napoli, Roma, Tottenham, Porto gibi kulüplerin Haziran'da sarı lacivertli kulübün kapısını çalacakları anlaşılırken, Ali Koç'un bu oyuncuların yerlerini doldurmak için şimdiden çalışmalarına start verdiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Konferans Ligi playoff'unda oynanacak zorlu Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Giresun karşısında bol pozisyona giren takımı bozmak istemiyor.
Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor. Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.
Fenerbahçe’nin Vitor Pereira’nın ısrarıyla Çin’in Beijing Guoan takımından Transfer ettiği Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae birçok büyük kulübün gözdesi durumunda.
Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında. İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.