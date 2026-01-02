Fatih'te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini açlıktan öldürdüğü iddia edilen anne konuştu: Babam mama vermemizi istemiyordu bebeğin ölmesini istiyordu

2

'NÜFUSA GEÇİRMEYİ UNUTTUM'



Y.Y. emniyetteki ifadesinde, ‘Eşim ile 2024 yılının ilkbaharında sosyal medya aracılığı ile tanıştım. Biz görüştüğümüz süre zarfında kendisini İstanbul’a çağırdım. O da benim yanıma geldi. Biz ilk kez yüz yüze görüştük. Annem ve babam evdeyken ben onu eve çağırdım. Bir hafta bizim evimizde kaldı. Bu süre zarfında annemle babam da bizimle birlikteydi. Sonrasında annem ona 'kızımla niye yattın' diye kızdı ve onu evden kovdu. O da Aydın’a geri döndü. Bir daha da beni aramadı ve biz görüşmedik. Eşim gittikten sonra hamile olduğumdan şüphelendim. Anneme korktuğum için öz teyzem olan N.S.’ye söylemek istedim. Teyzemde hamile olduğumu görünce babası kim diye sordu bende eşimi söyledim. Daha sonra teyzemin yanından ayrıldım ve annemle babamın yanına geldim. Yaklaşık 1 hafta sonra anneme hamile olduğumu söyledim. Annemle babama söyledikten sonra da eşimi arayarak hamile olduğumu söyledim.