Fatih Terim 5 milyon euro verdi Reha Erginer bedavaya getirdi! Büyük fiyasko
Fatih Terim'in 5 milyon euro verdirip Zamalek kulübünden transfer ettiği Mostafa Mohamed'in beklenen çıkışı yapamaması, yine aynı takımdan gelerek bedavaya Boluspor'a imza atan Kabongo Kasongo'nun ise gol makinesi çıkması sarı kırmızılı camiayı oldukça kızdırdı.
11 milyon 430 bin euroluk piyasa değeriyle TFF 1. Lig'in hali hazırda en pahalı takımı olan Boluspor'da bir isim var ki hepsinden ayrılıyor: Kabongo Kasongo.
2020-2021 sezonunun devre arasında, Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a geldiği gün Mısır Kulübü Zamalek'ten transfer olan Kabongo Kasongo, performansıyla, Mustafa Muhammed'i gölgede bırakmayı başardı.
Santrafor bölgesinde forma giyen 27 yaşındaki Kongolu futbolcu, Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da 53 maçta 16 gollük katkısına Boluspor'da 36 maçta yapmayı başardı. Her ne kadar arada sıklet farkı olsa da Kabongo Kasongo, 36 maçtaki 16 gol, 4 asistlik performansıyla Galatasaraylı taraftarlara "Mustafa Muhammed'i değil de Kabongo Kasongo'yu mu alsaydık acaba?" dedirtti.
Kasongo, Muhammed'le Zamalek'te uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Mustafa Muhammed'in en önemli özelliği, kafa vuruşları. Çok isabetli ve sert kafa vuruşları var. Mustafa Muhammed gelmeden önce Zamalek'te ben santrfor oynuyordum, Mustafa Muhammed geldikten sonra bazı maçlarda çift santrfor oynadık, bazen kanatta bazen de arkasında oynadım. Mustafa Muhammed ile birlikte çok maçımız var. En önemli, onu öne çıkaran özelliği kafa vuruşlarıdır." ifadelerini kullanmıştı.