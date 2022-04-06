Fatih Terim 5 milyon euro verdi Reha Erginer bedavaya getirdi! Büyük fiyasko

Kasongo, Muhammed'le Zamalek'te uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Mustafa Muhammed'in en önemli özelliği, kafa vuruşları. Çok isabetli ve sert kafa vuruşları var. Mustafa Muhammed gelmeden önce Zamalek'te ben santrfor oynuyordum, Mustafa Muhammed geldikten sonra bazı maçlarda çift santrfor oynadık, bazen kanatta bazen de arkasında oynadım. Mustafa Muhammed ile birlikte çok maçımız var. En önemli, onu öne çıkaran özelliği kafa vuruşlarıdır." ifadelerini kullanmıştı.