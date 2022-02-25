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MagazinFaruk Sabancı şaşırttı! Fiyatı dudak uçuklattı!
HaberlerMagazin Haberleri Faruk Sabancı şaşırttı! Fiyatı dudak uçuklattı!
• 25 Şubat 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

Faruk Sabancı şaşırttı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü DJ Faruk Sabancı, önceki gece Norm Ender ile kameralara yansıdı. Özel plakalı Lamborghini aracı ile dikkat çeken Sabancı'nın yeni oyuncağının fiyatı, adeta dudak uçuklattı.

• 25 Şubat 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Faruk Sabancı şaşırttı Fiyatı dudak uçuklattı
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Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı, geçtiğimiz gece rapçi arkadaşı Norm Ender (36) ile birlikte objektiflere yansıdı.

213 MİLYON TL DEĞERİNDE

13 MİLYON TL DEĞERİNDE

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Sabancı, özel plakalı ve sarı Lamborghini aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

3Faruk Sabancı şaşırttı Fiyatı dudak uçuklattı

Sabancı, yaklaşık 13 milyon TL değerindeki yeni oyuncağı ile adından söz ettirdi.

4Faruk Sabancı şaşırttı Fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan geçtiğimiz senelerde Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sabancı, tüp mide ameliyatıyla 100 kilo vermesi hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

5Faruk Sabancı şaşırttı Fiyatı dudak uçuklattı

"O kilodayken fiziksel kaygılarınız olmuyor. Hatta onu çok geride bırakmış oluyorsunuz. Ben o hedeften çok uzaklaşmıştım. Fiziksel olarak toparlanacağımı hiç düşünmüyordum..."

6İYİ Kİ YAPMIŞIM

"İYİ Kİ YAPMIŞIM"

"Ama şeker hastası olmaktan, kendime insülin iğnesi yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü ailemde var. Ve artık hocalarım 'Faruk oraya doğru gidiyorsuné deyince 'Tamam' dedim. Şimdi gayet memnunum. İyi ki yapmışım."

7Faruk Sabancı şaşırttı Fiyatı dudak uçuklattı

Cimrilik derecesinde tutumlu olduğu yönündeki haberlere de cevap veren Sabancı, "Yazılanlar yalan. Bazı konularda tutumluyum ama cimri kesinlikle değilim" şeklinde konuşmuştu.

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