• 25 Şubat 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
Faruk Sabancı şaşırttı! Fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü DJ Faruk Sabancı, önceki gece Norm Ender ile kameralara yansıdı. Özel plakalı Lamborghini aracı ile dikkat çeken Sabancı'nın yeni oyuncağının fiyatı, adeta dudak uçuklattı.
• 25 Şubat 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
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Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı, geçtiğimiz gece rapçi arkadaşı Norm Ender (36) ile birlikte objektiflere yansıdı.
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