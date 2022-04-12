F.BAHÇE ŞOKTA! Yeri dolmayacak yıldız Ali Koç'la görüştü! 'Dünya Kupası'ndan sonra gidiyorum'
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Miguel Crespo için çok iyi bir teklif aldıklarını açıklayan Ali Koç'a bu sefer de başka bir yıldızdan şok haber geldi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından olan milli futbolcunun başkana 'Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'den ayrılacağım' dediği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den gelen teklifi ellerinin tersiyle ittiklerini söyleyen ve Portekizli orta saha için 'Umarım bu teklifi bir daha yapmazlar, çünkü hem bizim hem Crespo'nun aklı karışır, bir oyuncunun aklı karışırsa gider' açıklamalarında bulunan Ali Koç'a bu sefer de bambaşka bir futbolcudan haber geldi.
Vole programında yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe camiasında olup biten gelişmeleri anbean aktaran Serdar Ali Çelikler'in 'Kim Min Jae' iddiası gündeme damga vururken, usta yorumcunun 'Kim'in Ali Koç'la görüştüğünü biliyorum, Koreli oyuncu başkana Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılmak istiyorum' demiş. Yönetim Min Jae'nin yerini doldurmak için hemen harekete geçmeli' sözleri sarı lacivertli taraftarlarda şok etkisi yarattı.