F.BAHÇE ŞOKTA! Yeri dolmayacak yıldız Ali Koç'la görüştü! 'Dünya Kupası'ndan sonra gidiyorum'

Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den gelen teklifi ellerinin tersiyle ittiklerini söyleyen ve Portekizli orta saha için 'Umarım bu teklifi bir daha yapmazlar, çünkü hem bizim hem Crespo'nun aklı karışır, bir oyuncunun aklı karışırsa gider' açıklamalarında bulunan Ali Koç'a bu sefer de bambaşka bir futbolcudan haber geldi.