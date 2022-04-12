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FenerbahçeF.BAHÇE ŞOKTA! Yeri dolmayacak yıldız Ali Koç'la görüştü! 'Dünya Kupası'ndan sonra gidiyorum'
HaberlerFenerbahçe Haberleri F.BAHÇE ŞOKTA! Yeri dolmayacak yıldız Ali Koç'la görüştü! 'Dünya Kupası'ndan sonra gidiyorum'
• 12 Nisan 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:

F.BAHÇE ŞOKTA! Yeri dolmayacak yıldız Ali Koç'la görüştü! 'Dünya Kupası'ndan sonra gidiyorum'

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Miguel Crespo için çok iyi bir teklif aldıklarını açıklayan Ali Koç'a bu sefer de başka bir yıldızdan şok haber geldi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından olan milli futbolcunun başkana 'Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'den ayrılacağım' dediği ortaya çıktı.

• 12 Nisan 2022 - 16:12 • Son Güncelleme:
1F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum
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Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den gelen teklifi ellerinin tersiyle ittiklerini söyleyen ve Portekizli orta saha için 'Umarım bu teklifi bir daha yapmazlar, çünkü hem bizim hem Crespo'nun aklı karışır, bir oyuncunun aklı karışırsa gider' açıklamalarında bulunan Ali Koç'a bu sefer de bambaşka bir futbolcudan haber geldi.

2F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Vole programında yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe camiasında olup biten gelişmeleri anbean aktaran Serdar Ali Çelikler'in 'Kim Min Jae' iddiası gündeme damga vururken, usta yorumcunun 'Kim'in Ali Koç'la görüştüğünü biliyorum, Koreli oyuncu başkana Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılmak istiyorum' demiş. Yönetim Min Jae'nin yerini doldurmak için hemen harekete geçmeli' sözleri sarı lacivertli taraftarlarda şok etkisi yarattı.

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FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yükseliş başladı. Sarı-lacivertliler oynadıkları son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı..

4F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef yeni sezon öncesi transferleri tamamlamak..

5F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Fenerbahçe'de özellikle kadro omurgası konusunda büyük bir aşama kaydeden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef sol bek olarak öne çıkıyor..

6F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Novak'tan o bölgede istediği verimi alamayan ve zaman zaman Ferdi ve Szalai tercihlerini yapan sarı-lacivertliler sol bek için nokta atışı yapmak istiyor..

7F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Fenerbahçe, Fotomaç'ın derlediği habere göre İspanya Ligi takımlarından Espanyol'da forma giyen sol bek Adria Pedrosa için devreye girdi..

8F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

23 yaşındaki İspanyol sol bek, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa takımlarından da talipleri olan Pedrosa'nın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek..

9F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Kanarya'nın transferdeki hedefi ise; düşük bir bonservis bedeliyle Pedrosa'yı kadrosuna katmak. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç sol bek için Espanyol kulübünün bonservis beklentisi ise 4-5 milyon Euro civarı..

10F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

1.72 boyundaki oyuncu, Espanyol'da bu sezon 29 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı..

11F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi..

12F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor..

13F.BAHÇE ŞOKTA Yeri dolmayacak yıldız Ali Koçla görüştü Dünya Kupasından sonra gidiyorum

 

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