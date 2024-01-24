Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu?
Eyyamı Biyd orucu günleri, Recep ayının ortalarını gelmesiyle sorgulanıyor. Mübarek üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başladı. Şaban ayı ile devam edecek ve 11 ayın Sultanı Ramazan ayıyla üç aylar uğurlanacak. Recep ayı idrak edilirken Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu da gündeme geldi. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2024? Eyyâm-ı biyd orucu nedir, kaç gün tutulur, 2 gün tutulur mu? Recep ayının orucu hangi gün tutulur? İşte Eyyami Biyz orucu 2024…
• 24 Ocak 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 14:14 • Son Güncelleme: