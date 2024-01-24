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GündemEyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu?
HaberlerGündem Haberleri Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu?
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Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu?

Eyyamı Biyd orucu günleri, Recep ayının ortalarını gelmesiyle sorgulanıyor. Mübarek üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başladı. Şaban ayı ile devam edecek ve 11 ayın Sultanı Ramazan ayıyla üç aylar uğurlanacak. Recep ayı idrak edilirken Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu da gündeme geldi. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2024? Eyyâm-ı biyd orucu nedir, kaç gün tutulur, 2 gün tutulur mu? Recep ayının orucu hangi gün tutulur? İşte Eyyami Biyz orucu 2024…

• 24 Ocak 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
1Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi üç ayların ilki Recep ayı 12 Ocak Cuma başladı. Recep ayı devam ederken Eyyâm-ı biyd orucu için araştırmalar arttı. Peki, Eyyamı Biyz orucu ne zaman 2024, Recep ayının 13 14 15. günü oruç tutmanın sevabı nedir? Eyyam-ı biyz orucu nedir, kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu?

2RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR

RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında üç aylar ve Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Buna göre;

Recep ayı 13. günü:24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü:25 Ocak 2024 Perşembe

Recep ayı 15. günü:26 Ocak 2024 Cuma günlerine denk geliyor.

3EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMA, HANGİ GÜN TUTULUR, SEVABI NEDİR

EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMA, HANGİ GÜN TUTULUR, SEVABI NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]).

Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449];

4Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).

5Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

6Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

7Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

8ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]).

9Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]).

10Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu

Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.