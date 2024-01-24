Eyyami Biyz orucu 2024 | Eyyam-ı Biyz orucu nedir, eyyamı biyz orucu ne zaman 2024, recep ayının orucu hangi gün tutulur, eyyamı biyz orucu 2 gün tutulur mu?

EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMA, HANGİ GÜN TUTULUR, SEVABI NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]).



Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449];