“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı! Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp yığınlarıyla dolduran adamın bu yüzden sokakta hayat sürdüğü öğrenildi. Daha önce iki kez temizlenen ev, 13 kişilik ekiple yeniden temizlendi.
İHA
• 01 Ocak 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Ocak 2025 - 11:53 • Son Güncelleme: