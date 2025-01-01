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Gündem“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı! Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı
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“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı! Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp yığınlarıyla dolduran adamın bu yüzden sokakta hayat sürdüğü öğrenildi. Daha önce iki kez temizlenen ev, 13 kişilik ekiple yeniden temizlendi.

İHA
• 01 Ocak 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Ocak 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
1“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü.

2“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.

3“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi.

4“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı. Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi.

5“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü.

6“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.

7BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı. Çöp yığınlarının oluşturduğu yoğun kokudan etkilenerek maskelerle çalışmak zorunda kalan ekibe muhtar Altıparmak ayran ikram etti.

8“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

9“Evsiz” sandılar, iki dairesi çıktı Sosyal medyanın “evsiz” kahramanı, üçüncü kez temizlenen çöp evin de sahibi çıktı

3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.