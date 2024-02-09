Ev sahibi kiracı herkesi ilgilendiriyor! Kanunen zorunlu, cezası var
Ev sahibi ve kiracıların kombilerini çalıştırmaması apartmanlarda sorun yaratmaya devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte apartmanlarda kombiler açılmaya başladı. Ara katlarda oturan bazı daire sahipleri ise; kombilerini açmayarak farkında olmadan suç işlemiş oluyor. Avukat Cansen Erdoğan, konuyla ilgili uyarılarda bulunarak, "Benim kombim, ister yakarım istediğim kadar yakarım kimse karışamaz diye bir şey yok. Belli sıcaklıkta herkes kombisini açmak zorunda." şeklinde konuştu.
gazetevatan.com/Özel
• 09 Şubat 2024 - 07:07 • Son Güncelleme:
gazetevatan.com/Özel
• 09 Şubat 2024 - 07:07 • Son Güncelleme: