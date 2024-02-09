Ev sahibi kiracı herkesi ilgilendiriyor! Kanunen zorunlu, cezası var

Avukat Cansen Erdoğan, kombilerini hiç çalıştırmayan vatandaşların 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre aykırı davrandığını söyleyerek, "Yani benim kombim ister yakarım ister yakmam kimse karışamaz diye bir şey yok. Evet kombilerin hangi seviyede yakılacağına kimse karışamaz ama kombinin hiç açılmaması kanuna ters düşüyor." şeklinde konuştu.