Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı! Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşayan kadınlar, yöreye özgü su kabağını tarlalarından özenle hasat ettikten sonra, bu doğal ürünü el becerileriyle süs eşyasına dönüştürüyor. Hem geleneksel zanaatları yaşatmayı hem de ekonomik gelir sağlamayı amaçlayan kadınlar, su kabağından yaptıkları birbirinden şık ve özgün tasarımlarla hem yerel hem de bölge dışından büyük ilgi görüyor. Doğal malzemenin estetik bir sanat eserine dönüşmesi, hem yöresel kültürün korunmasına katkı sağlıyor hem de kadınların üretime ve ekonomiye aktif katılımını güçlendiriyor.
AA
• 20 Mayıs 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Mayıs 2025 - 17:27 • Son Güncelleme: