Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı! Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Kursiyerlerden Fatma Yalçın ise topraktan aldıkları kabağı el emeği ve hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdüklerini ifade etti.Kursu tamamladıktan sonra kendi atölyesini kurmayı planladığını dile getiren Yalçın, "Daha önce kabağın işlendiğini bilmiyordum. Bu kursun açıldığını duyunca geldim ve benim için terapi gibi oldu. Çok memnunum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kabak tohumlarını aldım ve tarlamda yetiştirdim. Arkadaşlarıma da tedarik ettim. Hediyelik eşya olarak üretmeyi düşünüyorum." diye konuştu.