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Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı! Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşayan kadınlar, yöreye özgü su kabağını tarlalarından özenle hasat ettikten sonra, bu doğal ürünü el becerileriyle süs eşyasına dönüştürüyor. Hem geleneksel zanaatları yaşatmayı hem de ekonomik gelir sağlamayı amaçlayan kadınlar, su kabağından yaptıkları birbirinden şık ve özgün tasarımlarla hem yerel hem de bölge dışından büyük ilgi görüyor. Doğal malzemenin estetik bir sanat eserine dönüşmesi, hem yöresel kültürün korunmasına katkı sağlıyor hem de kadınların üretime ve ekonomiye aktif katılımını güçlendiriyor.

AA
• 20 Mayıs 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Mayıs 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

​​​​​​​Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Topraktan Vitrine Projesi" kapsamında, uzman öğreticilerden eğitim alan kadınlar, su kabaklarını oyma, boyama ve vernikleme gibi aşamalardan geçirerek dekoratif obje ve abajur ile hediyelik eşyalar yapıyor.

2Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Proje kapsamında hazırlanan ürünler, ilçeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunulacak.

3Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Yörede yaşayan kadınların tarımsal üretimle sanatı buluşturduğu projeyle, kırsaldaki kadınların hem üretime katılması hem de el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

4Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinin atölyelerinde hafta boyunca kadınların su kabaklarını nakış nakış işleyerek nadide süs eşyaları ürettiklerini söyledi.

5Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Ürünlerin ülke genelindeki birçok mağazada talep göreceğine inandıklarını ve kadınların boş vakitlerini sanatsal faaliyetlerle değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

6Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

"Doğanın mucizevi armağanı olduğunu düşündüğümüz su kabağını, el işçiliğiyle buluşturarak bambaşka bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Önce tohumu ektik, ardından elde ettiğimiz su kabaklarının vitrine sunulmasını sağladık. Ürünlerimizi, Kapadokya turizmine kazandırıp bölgemizde iş imkanı sağlamak adına projemizi geliştirdik. Farklı fikirler ortaya çıkmasıyla kabaklarımızı işleyerek ve özellikle Kapadokya bölgesinin simgesini yansıtarak ürünler elde ettik. Genellikle balon, at, üzüm ve peribacası figürlerini kullanıyoruz."

7Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Usta öğretici Meryem Ilgın da şubatta 12 kursiyerle başladıkları proje kapsamında, beklentilerin üzerinde görsel güzelliği olan ürünler yaptıklarını söyledi.Kabağın yapısına göre uygulanacak işlemi seçtiklerini anlatan Ilgın, "Yapılarına göre işlenebiliyor veya boncuk takılarak süsleniyor. Başka kadınlardan da çok sayıda başvuru almaya başladık. Projemiz devam edecek." dedi.

8Ev hanımları toplanıp yapmaya başladı Hem para kazanıp hem de öğreniyorlar

Kursiyerlerden Fatma Yalçın ise topraktan aldıkları kabağı el emeği ve hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdüklerini ifade etti.Kursu tamamladıktan sonra kendi atölyesini kurmayı planladığını dile getiren Yalçın, "Daha önce kabağın işlendiğini bilmiyordum. Bu kursun açıldığını duyunca geldim ve benim için terapi gibi oldu. Çok memnunum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kabak tohumlarını aldım ve tarlamda yetiştirdim. Arkadaşlarıma da tedarik ettim. Hediyelik eşya olarak üretmeyi düşünüyorum." diye konuştu.