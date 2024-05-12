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Gündem Eurovision 2024 kim kazandı? Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu?
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Eurovision 2024 kim kazandı? Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu?

Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan verici bir atmosferle 2024'te İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşti. 37 ülke iki ayrı yarı finalde yapılan elemeler sonucunda, finale kalmak için mücadele etti. İşte 2024 Eurovision 2024 birincisi hakkında merak edilen bilgiler...

• 12 Mayıs 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
1 Eurovision 2024 kim kazandı Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu

21 yılın ardından Sertap Erener'in de sahne almasıyla yeniden gündeme gelen Eurovision finali hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "Eurovision 2024 şarkı yarışması birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı?" sorularının yanıtları..

2 Eurovision 2024 kim kazandı Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu



EUROVİSİON 2024 KİM KAZANDI, HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

Eurovision heyecanı tüm hızıyla devam etti. Büyük final sonrasında kazanan ülke açıklandı. Bu sene Eurovision'u kazanan ülke İsviçre oldu.

3 Eurovision 2024 kim kazandı Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu



EUROVİSİON FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision'un finali 11 Mayıs Cumartesi saat 21:00'de düzenlendi.

4 Eurovision 2024 kim kazandı Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu



EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Yarışma canlı olarak Eurovision'un resmi Youtube kanalından yayınlandı.

5 Eurovision 2024 kim kazandı Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu



ÖZEL PERFORMANSLAR SAHNELENDİ

Malmö Arena'da düzenlenen Eurovision yarışmasının sunuculuk görevleri Malin Akerman ve Petra Mede yürütürken büyük final gecesinde son Eurovision şampiyonu Loreen'in özel performansı ekrana geldi.

6 Eurovision 2024 kim kazandı Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu



2024 EUROVİSİON FİNALİST ÜLKELER LİSTESİ

İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

Almanya: ISAAK - "Always On The Run"

Lüksemburg: TALI - "Fighter"

Hollanda: Joost Klein - "Europapa"

İsrail: Eden Golan - "Hurricane"

Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"

İspanya: Nebulossa - "ZORRA"

Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea

me (küll) midagi"

İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Letonya: Dons - "Hollow

Yunanistan: Marina Satti - "ZARI"

Büyük Britanya: Olly Alexander - "Dizzy"

Norveç: Gåte - "Ulveham"

İtalya: Angelina Mango - "La Noia"

Sırbistan: TEYA DORA - "RAMONDA"

Finlandiya: Windows95man - "No Rules!"

Portekiz: iolanda - "Grito"

Ermenistan: LADANIVA - "Jako"

Kıbrıs: Silia Kapsis - "Liar"

İsviçre: Nemo - "The Code"

Slovenya: Raiven - "Veronika"

Hırvatistan: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Gürcistan: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

Fransa: Slimane - "Mon Amour"

Avusturya: Kaleen - "We Will Rave"