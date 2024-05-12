Eurovision 2024 kim kazandı? Eurovision şarkı yarışmasında hangi ülke birinci oldu?

2024 EUROVİSİON FİNALİST ÜLKELER LİSTESİ
İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"
Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria
Almanya: ISAAK - "Always On The Run"
Lüksemburg: TALI - "Fighter"
Hollanda: Joost Klein - "Europapa"
İsrail: Eden Golan - "Hurricane"
Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"
İspanya: Nebulossa - "ZORRA"
Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea
me (küll) midagi"
İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"
Letonya: Dons - "Hollow
Yunanistan: Marina Satti - "ZARI"
Büyük Britanya: Olly Alexander - "Dizzy"
Norveç: Gåte - "Ulveham"
İtalya: Angelina Mango - "La Noia"
Sırbistan: TEYA DORA - "RAMONDA"
Finlandiya: Windows95man - "No Rules!"
Portekiz: iolanda - "Grito"
Ermenistan: LADANIVA - "Jako"
Kıbrıs: Silia Kapsis - "Liar"
İsviçre: Nemo - "The Code"
Slovenya: Raiven - "Veronika"
Hırvatistan: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"
Gürcistan: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"
Fransa: Slimane - "Mon Amour"
Avusturya: Kaleen - "We Will Rave"