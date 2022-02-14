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MagazinEski voleybolcu Duygu Bal'ın tatil tercihi olay oldu!
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• 14 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:

Eski voleybolcu Duygu Bal'ın tatil tercihi olay oldu!

Survivor'a damga vuran güzel voleybolcu Duygu Bal, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Duygu Bal'ın paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.

• 14 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Eski voleybolcu Duygu Balın tatil tercihi olay oldu
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Spor dünyasının yakından tanıdığı isimlerden olan eski voleybolcu Duygu Bal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Survivor'da da boy gösteren Duygu Bal'ın bu paylaşımı kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

2VAKIFBANK ALTYAPISINDA YETİŞTİ

VAKIFBANK ALTYAPISINDA YETİŞTİ

25 Mart 1987 doğumlu Duygu Bal, voleybola Ankara'da başladı. Vakıfbank altyapısında yetişen Bal, Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevkii orta oyunculuk olan Duygu Bal millî formayı yüzden çok kez giydi.

3İTALYADA DA OYNADI

İTALYA'DA DA OYNADI

2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer olan ve yorumcular tarafından Türkiye'nin gelecek vadeden önemli oyuncuları arasında gösterildi.

4FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Genç yaşına rağmen takım arkadaşlarını yönlendirerek takımın performansını artırıp birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlenen Duygu Bal, 2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamayı başardı.

5OLDUKÇA AKTİF

OLDUKÇA AKTİF

Voleybolculuk kariyerinin ardından turizm sektöründe iş hayatına devam eden Duygu Bal'ın sosyal medya hesabını da bir hayli aktif kullandığı gözlemlendi. Duygu Bal'ın tatil için Dubai'yi tercih etmesi sosyal medyada ilgi çekti.

6FOTOĞRAF PAYLAŞTI

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Dubai'den fotoğraf paylaşan güzel voleybolcu, "You give life to what you give energy to" ifadelerini kullandı. Duygu Bal'ın her paylaşımına yoğun ilgi gösteren takipçileri eski voleybolcuyu bu paylaşımında da yalnız bırakmadı.

7SURVIVORA KATILDI

SURVIVOR'A KATILDI

Duygu Bal, ayrıca Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

8Eski voleybolcu Duygu Balın tatil tercihi olay oldu

2014 Mart'ında Star TV'de yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler takımına katılarak ekran karşısında izleyenleri ile buluştu.

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