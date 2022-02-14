• 14 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
Eski voleybolcu Duygu Bal'ın tatil tercihi olay oldu!
Survivor'a damga vuran güzel voleybolcu Duygu Bal, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Duygu Bal'ın paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.
• 14 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
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Spor dünyasının yakından tanıdığı isimlerden olan eski voleybolcu Duygu Bal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Survivor'da da boy gösteren Duygu Bal'ın bu paylaşımı kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
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FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ
Genç yaşına rağmen takım arkadaşlarını yönlendirerek takımın performansını artırıp birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlenen Duygu Bal, 2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamayı başardı.
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OLDUKÇA AKTİF
Voleybolculuk kariyerinin ardından turizm sektöründe iş hayatına devam eden Duygu Bal'ın sosyal medya hesabını da bir hayli aktif kullandığı gözlemlendi. Duygu Bal'ın tatil için Dubai'yi tercih etmesi sosyal medyada ilgi çekti.
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