Eşit ağırlık bölüm taban puanları 2024 PDF: Üniversitelerin 2 e 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri hangileri?
YKS sonuçlarıyla birlikte milyonlarca öğrenci bu kez tercih maratonuna başlayacak. Sınava giren katılımcılar tercih edilebilecek eşit ağırlık bölümlerini de araştırmaya başladı. Eşit ağırlık bölüm taban puanları 2024 yılında ne kadar oldu sorusu da gündem oldu. Alınan puanların hangi bölümlere yeteceği buna göre şekilleniyor. İşte üniversitelerin 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri...
• 09 Haziran 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
• 09 Haziran 2024 - 10:29 • Son Güncelleme: