Eşit ağırlık bölüm taban puanları 2024 PDF: Üniversitelerin 2 e 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri hangileri?





Pazarlama



Pazarlama



Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi



Peyzaj ve Süs Bitkileri



Posta Hizmetleri



Raylı Sistemler İşletmeciliği



Sağlık Kurumları İşletmeciliği



Sağlık Turizmi İşletmeciliği



Sahne ve Dekor Tasarımı



Seracılık



Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği



Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri



Sivil Savunma ve İtfaiyecilik



Sosyal Güvenlik



Sosyal Hizmetler



Spor Yönetimi



Su Altı Teknolojisi



Süs Bitkileri Yetiştiriciliği



Süt ve Ürünleri Teknolojisi



Tapu ve Kadastro



Tarım



Tarımsal İşletmecilik



Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi



Tarla Bitkileri



Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler



Tohumculuk



Turizm ve Otel İşletmeciliği



Turizm ve Seyahat Hizmetleri



Uçuş Harekat Yöneticiliği



Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Pazarlama



Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi



Peyzaj ve Süs Bitkileri



Posta Hizmetleri



Raylı Sistemler İşletmeciliği



Sağlık Kurumları İşletmeciliği



Sağlık Turizmi İşletmeciliği



Sahne ve Dekor Tasarımı



Seracılık



Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği



Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri



Sivil Savunma ve İtfaiyecilik



Sosyal Güvenlik



Sosyal Hizmetler



Spor Yönetimi



Su Altı Teknolojisi



Süs Bitkileri Yetiştiriciliği



Süt ve Ürünleri Teknolojisi



Tapu ve Kadastro



Tarım



Tarımsal İşletmecilik



Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi



Tarla Bitkileri



Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler



Tohumculuk



Turizm ve Otel İşletmeciliği



Turizm ve Seyahat Hizmetleri



Uçuş Harekat Yöneticiliği



Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri



Yat İşletme ve Yönetimi



Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi



Yat İşletme ve Yönetimi



Zeytincilik ve Zeytin İşleme TeknolojisiPerakende Satış ve Mağaza Yönetimi



Peyzaj ve Süs Bitkileri