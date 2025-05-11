Eşi vefat eden 8 çocuk annesi kadın, çocuklarına hem anne hem de baba oldu! Alın teri ile yıllardır evin geçimini sağlıyor
Siirt'te eşinin vefatının ardından hayatın yükünü omuzlayan 46 yaşındaki 8 çocuk annesi Zinet Dayan, alın teri ile çalışarak 11 yıldır evinin geçimini sağlıyor. Zinet Dayan, 'Eşimi kaybettiğimde başta komşular yardım ediyordu, destek veriyorlardı sağ olsunlar. Zaman geçtikçe o da azaldı. Baktım ki zor duruma düşüyoruz, çalışanım da yok kızımla 6 ay tekstilde çalıştım. Sonra bahçe işlerinde çalıştım. Çocuklarım zorluk çekmesin diye ne iş olsa yapıyorum ama şimdi hastayım, dışarıda çalışamıyorum' dedi.
AA
• 11 Mayıs 2025 - 14:25 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Mayıs 2025 - 14:25 • Son Güncelleme: