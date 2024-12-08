Esad iktidarının çeyrek asrı... Ağabeyinin ani ölümü hayatını değiştirdi





Ekim 2005'te muhalefet partileri bir araya gelerek radikal ve demokratik değişim çağrısında bulundu ve “totaliter ve mezhepçi rejimi” eleştiren ortak bir “Şam Deklarasyonu” yayınladı.



Yetkililer muhalif aktivistleri ve entelektüelleri baskı altına alırken Aralık 2007'de demokrasi yanlısı muhaliflere yönelik tutuklama dalgası başladı.



2011: İÇ SAVAŞ



Suriye'deki protestolar, 1963 yılından bu yana yürürlükte olan olağanüstü halin sona erdirilmesi çağrısında bulunan Arap Baharı protestolarının ardından 26 Ocak 2011 tarihinde başladı.



Mart 2011’de, sivil özgürlükler ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen protestolar hızlandı. Suriye muhalefetini ve protestocuları “fitne” ile suçlayan Esad, Arap Baharı ile alay etti ve protestolara katılanları “mikroplar” olarak tanımladı.