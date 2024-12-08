Esad iktidarının çeyrek asrı... Ağabeyinin ani ölümü hayatını değiştirdi
Suriye'de neredeyse çeyrek asır iktidarda kalan Beşar Esad'ın hayatı, ağabeyinin ani ölümüyle değişti. Göz doktoru olmak için tıp eğitimi alan Beşar Esad, babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından devlet başkanı oldu. 2011 yılında özgürlük talebiyle başlayan protestolar, Esad'ın alay etmesi ve protestocuları “fitne” ile suçlamasının ardından iç savaşa dönüştü. Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi, muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasıyla sona erdi. Esad rejimi arkasında yüz binlerce sivilin katledilmesini bıraktı.
• 08 Aralık 2024 - 12:40 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2024 - 12:40 • Son Güncelleme: