Erzurum'da donan toprağa karşı sonbahar önlemi: Toprak betonlaşmadan ekipler harekete geçti!

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Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğukları olduğunu ifade eden Abdulbasit Yayla ise, "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki zemheri gibi geçiyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200'e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz. Tabii ki gideceğimiz yer burası. Bundan kaçış yok. Erzurum zaten en soğuk memleketlerden biri. Şu anda kış hazırlığı yapıyoruz. Geleceğimiz yer burası. Şu an 200 tane hazırladık. Allah izin verirse hazırlıklarımız devam edecek. En az 500'e yakın mezar hazırlamamız gerekiyor. Burada iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik ve tek kişilik mezarlar var. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Burası kış memleketi. Kar, tipi, boran oluyor. İleride sıkıntı çekmemek için şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Şu anda işe başlamışız. Tabii ki gerçek evimiz burası, gerçek yerimiz burası. Allah bizi iyi etsin. Mal, mülk hepsi burası için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.