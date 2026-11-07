Erzurum'da doğanın görsel şöleni: UNESCO adayı Tortum Şelalesi sonbahar renklerine büründü!
07.11.2026 - 13:38Güncellenme Tarihi:
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen ve Türkiye’nin en önemli doğa harikaları arasında yer alan Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Sararan ve kahverengiye bürünen ağaçların arasından süzülen sular, bölgeye gelen ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çevresinde oluşan sonbahar renkleri görsel güzellik sunuyor.
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Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte yer alan şelale, sonbahar manzarasıyla dikkati çekiyor.
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Yaklaşık 21 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki şelale, sararan ağaçların arasından akan suyuyla güzel görüntüler oluşturuyor.
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Çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına büründüğü şelale, doğayla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.