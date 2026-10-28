Erzincan’da üniversite öğrencilerine istihdam fırsatı: 869 kişi seçildi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise iyilik yapmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, "Beraber okuyalım, çalışalım, üretelim ama ne olursa olsun iyi insan olalım." ifadelerini kullandı.Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken çalışma deneyimi edinmeleri ve gelir desteğinden yararlanmaları amaçlanıyor. Programa katılımda aktif örgün eğitim öğrencisi olma şartının yanı sıra yaş, sigortalılık durumu ve hane gelirine ilişkin kriterler de aranıyor.