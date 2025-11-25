Erzincan'da doğa büyüsünü konuşturdu: Şehri kartpostala çevirdi

2





Keşiş ve Munzur Dağları’nın zirveleri, sezonun ilk yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken, güneş ışınlarının karla kaplı yamaçlarda oluşturduğu parıltı ve sis tabakasının dağı aşan görüntüsü masalsı karelere sahne oldu.



Sabah saatlerinde Erzincan Ovası’nı kaplayan yoğun sis, karla kaplı tepelerle bütünleşerek tabloyu andıran bir atmosfer oluşturdu. Göletler ve derelerin çevresinde biriken kar ise doğanın tüm zarafetini gözler önüne sererek ziyaretçileri büyüledi.



Güneş ışığının karla kaplı yamaçlar üzerindeki yansımaları ve sis arasından beliren dağ siluetleri, fotoğrafçılara eşsiz ve etkileyici kareler yakalama imkânı sunuyor. Oluşan bu doğal güzellikler, bölgeyi her yıl artan sayıda fotoğrafçı ve doğa tutkununun ilgisini çeken önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor.