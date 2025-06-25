Erzincan'da benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi
Erzincan'ın, doğal güzelliklerine bir yenisi daha eklendi. Emekli öğretmen Adnan Doğan'ın hayata geçirdiği mor lavanta bahçesi, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Manzarası ve mis kokusuyla adeta bir açık hava stüdyosunu andıran bu özel alan, özellikle sosyal medya içerik üreticileri ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir durak oldu.
• 25 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme: