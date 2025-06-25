Erzincan'da benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Gülriz Doğan Yıldız, ""Her taraf lavanta dolu, çok güzel kokuyor. Misafirler burada fotoğraf çekiliyor. Lavantaların kokusu çok hoş ve çok güzel bir görseli var. Bu lavantaları ben düğünümde kurutulmuş olarak kavanozlara koyup dekorasyon amaçlı kullanmıştım. Çok da güzel oluyor" ifadelerine yer verdi.