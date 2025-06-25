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GündemErzincan'da benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi
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Erzincan'da benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Erzincan'ın, doğal güzelliklerine bir yenisi daha eklendi. Emekli öğretmen Adnan Doğan'ın hayata geçirdiği mor lavanta bahçesi, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Manzarası ve mis kokusuyla adeta bir açık hava stüdyosunu andıran bu özel alan, özellikle sosyal medya içerik üreticileri ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir durak oldu.

• 25 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Erzincanda benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Göz alıcı manzarasıyla adeta bir açık hava stüdyosunu andıran lavanta bahçesi, özellikle sosyal medya içerik üreticileri, fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

2Erzincanda benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Rengârenk görüntüsü ve ferahlatıcı kokusuyla dikkat çeken lavanta bahçesi, emekli öğretmen Adnan Doğan tarafından tamamen ziyaretçilerin beğenisine sunulmak amacıyla oluşturuldu.

3Erzincanda benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Emekliliğinin ardından lavantalara ilgi duymaya başlayan Doğan, Erzincan'da benzeri olmayan bu projeyi hayata geçirme sürecini anlatarak "Erzincan'da böyle bir bahçe yoktu. 8 bin kök lavanta ektim. 3 yılda güzel bir bahçe çıktı. İnsanların burada gezmesi beni de mutlu ediyor. Ayrıca morali bozuk insanlar dahi buraya gelince mutlu oluyorlar" dedi.

4Erzincanda benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Bahçede ailesiyle birlikte fotoğraf çektiren Neslihan Eren, "Şu an mor bahçedeyiz. Buranın fotoğraf görselini çok beğeniyoruz. Her yıl geliyoruz ve fotoğraf çekiliyoruz. Çocuklarım ve ben burada çok mutluyuz" diye konuştu.

5Erzincanda benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Öte yandan Almanya'dan gelen bir diğer ziyaretçi Gülriz Doğan Yıldız ise lavantaların sadece kokusu ve görüntüsüyle değil, dekoratif kullanımıyla da ilgisini çektiğini kaydetti.

6Erzincanda benzeri olmayan projeyi hayata geçirdi, turistlerin gözdesi haline geldi

Gülriz Doğan Yıldız, ""Her taraf lavanta dolu, çok güzel kokuyor. Misafirler burada fotoğraf çekiliyor. Lavantaların kokusu çok hoş ve çok güzel bir görseli var. Bu lavantaları ben düğünümde kurutulmuş olarak kavanozlara koyup dekorasyon amaçlı kullanmıştım. Çok da güzel oluyor" ifadelerine yer verdi.