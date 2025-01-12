Erzincan'da balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktika'yı anımsattı!
Hava sıcaklığının geceleri eksi 25 dereceye düştüğü Erzincan'ın Tercan ilçesinde baraj gölü dondu. “Antarktika değil Erzincan” dedirten buzla kaplı baraj gölünde balıkçıların bin bir zorlukla yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Balıkçılardan Şükrü Adam, 'Bu sene aşırı soğuk var. Göl tamamen buz tuttu, balık kafeslerimiz de buz altına kaldı. Buzları kırarak tekneyle kafeslere varıp balıkları ağlarla çıkarıyoruz' dedi.
İHA
• 12 Ocak 2025 - 10:10 • Son Güncelleme:
İHA
• 12 Ocak 2025 - 10:10 • Son Güncelleme: