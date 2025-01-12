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GündemErzincan'da balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktika'yı anımsattı!
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Erzincan'da balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktika'yı anımsattı!

Hava sıcaklığının geceleri eksi 25 dereceye düştüğü Erzincan'ın Tercan ilçesinde baraj gölü dondu. “Antarktika değil Erzincan” dedirten buzla kaplı baraj gölünde balıkçıların bin bir zorlukla yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Balıkçılardan Şükrü Adam, 'Bu sene aşırı soğuk var. Göl tamamen buz tuttu, balık kafeslerimiz de buz altına kaldı. Buzları kırarak tekneyle kafeslere varıp balıkları ağlarla çıkarıyoruz' dedi.

İHA
• 12 Ocak 2025 - 10:10 • Son Güncelleme:
İHA
• 12 Ocak 2025 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Erzincanda balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktikayı anımsattı

Erzincan'daki Tercan Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı. Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle akarsular ve göletler buz tuttu.

2Erzincanda balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktikayı anımsattı

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 25'e düştüğü Tercan ilçesindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Tercan Barajı'nın tamamı kar ve buzla kaplandı. Tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan baraj gölünde balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.

3Erzincanda balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktikayı anımsattı

Baraj gölünde balıkçıların kafeslerden yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmadı. Buzla kaplı gölde buzları kırıp, tehlikeye adeta meydana okuyarak balıkçı tekneleriyle kafeslere ulaşabilen balıkçılar bin bir güçlükle ağları kafeslere indirip balık hasadını yaptılar.

4Erzincanda balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktikayı anımsattı

Balıkçıların “Antarktika değil Erzincan” dedikleri buz tutan gölde balıkçılık serüveni drone ile havadan görüntülendi.

5ERZİNCANDA DENİZ YOK AMA İYİ BALIK ÇIKARIYORUZ

'ERZİNCAN'DA DENİZ YOK AMA İYİ BALIK ÇIKARIYORUZ'

Balıkçılardan Şükrü Adam buz tutan gölde kafeslerden balık hasadını oldukça zor şartlar altında yapabildiklerini ifade ederek, “Bu sene aşırı soğuk var. Göl tamamen buz tuttu, balık kafeslerimiz de buz altına kaldı.

6Erzincanda balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktikayı anımsattı

Buzları kırarak tekneyle kafeslere varıp balıkları ağlarla çıkarıyoruz. Antarktika değil Erzincan burası. Buradan çıkardığımız balıkları Erzincan, Elazığ, Trabzon'a gönderiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz” dedi.