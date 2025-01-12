Erzincan'da balıkçıların buzlu göldeki balıkçılık mücadelesi görüntüleri Antarktika'yı anımsattı!

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 25'e düştüğü Tercan ilçesindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Tercan Barajı'nın tamamı kar ve buzla kaplandı. Tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan baraj gölünde balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.