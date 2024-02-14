Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı? Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor? İliç altın madeni toprak kayması!

'TOPRAK KAYMASI KAR SULARININ ETKİSİYLE OLABİLİR'

AFAD Yetkilisi Prof. Dr. Tolga Görüm:



Toprak kayması kar sularının etkisiyle olabilir. Toprak çıkartılan her malzemede çıkartılan cevher belirli alanlarda biriktirilir. Geçmişte Maraş’ta da böyle bir olay gerçekleşmişti. Çok sayıda işçimizi kaybetmiştik. Bu istif kontrollü bir biçimde de olsa. Bunların hesaplarının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi veremem. Bugün heyelan anlamında alışık olmadığımız görüntüler değil ama akma ile başlayıp devam eden bir kayma.