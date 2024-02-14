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GündemErzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı? Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor? İliç altın madeni toprak kayması!
HaberlerGündem Haberleri Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı? Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor? İliç altın madeni toprak kayması!
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Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı? Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor? İliç altın madeni toprak kayması!

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aralık 2010’dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken, bölgeden yeni bilgiler de geliyor. Erzincan maden göçüğü nerede, hangi ilçede? sorusu da konuyla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından merak edilirken resmi makamlardan açıklamalar gelmeye başladı. Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Ali Yerlikaya, " İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi. Peki, Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü? Erzincan İliç altın madeni toprak kaymasında son durum…

• 14 Şubat 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor İliç altın madeni toprak kayması

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da yeni bir açıklama geldi. Peki, Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü? Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeni nerede? Erzincan İliç altın madeni toprak kayması hakkında son dakika haberleri

2ERZİNCAN TOPRAK KAYMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ

ERZİNCAN TOPRAK KAYMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

3SORUŞTURMADA 4 GÖZALTI

SORUŞTURMADA 4 GÖZALTI

Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

4Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor İliç altın madeni toprak kayması

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu CNN TÜRK'te son durumu aktarırken, 'Toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.' dedi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında.” dedi.

5Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor İliç altın madeni toprak kayması

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. " denildi.

6OLASI RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENİYOR

'OLASI RİSKLİ BÖLGELER BELİRLENİYOR'

AFAD koordinasyonunda bilim insanları tarafından bölgenin önceki ve güncel haritalarının incelenerek stabil alanlarının tespitine başlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor.

7Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor İliç altın madeni toprak kayması

Ayrıca bölgede gece boyunca arama- kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" dedi.

8ERZİNCAN İLİÇ ALTIN MADENİ TOPRAK KAYMASINDA SİYANÜR İDDİASINA YALANLAMA

ERZİNCAN İLİÇ ALTIN MADENİ TOPRAK KAYMASINDA SİYANÜR İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddialarına ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiası doğru değildir.

9Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor İliç altın madeni toprak kayması

İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir.Ayrıca toprak kaymasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve İl Müdürlüğü Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilerek toprak kayması sırasında kayan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapattırılmıştır.

Nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışması söz konusu değildir.Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

10TOPRAK KAYMASI KAR SULARININ ETKİSİYLE OLABİLİR

'TOPRAK KAYMASI KAR SULARININ ETKİSİYLE OLABİLİR'

AFAD Yetkilisi Prof. Dr. Tolga Görüm:

Toprak kayması kar sularının etkisiyle olabilir. Toprak çıkartılan her malzemede çıkartılan cevher belirli alanlarda biriktirilir. Geçmişte Maraş’ta da böyle bir olay gerçekleşmişti. Çok sayıda işçimizi kaybetmiştik. Bu istif kontrollü bir biçimde de olsa. Bunların hesaplarının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi veremem. Bugün heyelan anlamında alışık olmadığımız görüntüler değil ama akma ile başlayıp devam eden bir kayma.

11Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor İliç altın madeni toprak kayması

İnsan eliyle oluşturulmuş malzemeyle koşulları hazırlanmış bir malzeme görüyoruz.Altın ile ilgili olan madenlerle bu tip faciaların yaşanmasıyla bölgedeki yapıya ve suya zarar verdiğini biliyoruz ama bu alanda böyle bir şey söz konusu değil.

12İŞÇİLERİN SON LOKASYONLARI TESPİT EDİLDİ

İŞÇİLERİN SON LOKASYONLARI TESPİT EDİLDİ

Milliyet yazarı Zafer Şahin, CNN Türk ekranlarında kayıp işçilerin cep telefonu sinyalleri ile işçilerin bulunduğu bölgenin tespit edildiğini açıkladı.

Şahin, "Toprak altındaki 9 işçinin son lokasyonları Turkcell tarafından arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Termal kameralarla çalışmalar sürüyor." diye konuştu.