Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü, ölen yaralanan var mı? Erzincan maden göçüğü nerede, Erzincan altın madeninde kaç kişi çalışıyor? İliç altın madeni toprak kayması!
Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aralık 2010’dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken, bölgeden yeni bilgiler de geliyor. Erzincan maden göçüğü nerede, hangi ilçede? sorusu da konuyla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından merak edilirken resmi makamlardan açıklamalar gelmeye başladı. Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Ali Yerlikaya, " İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi. Peki, Erzincan toprak kaymasında kaç kişi öldü? Erzincan İliç altın madeni toprak kaymasında son durum…
• 14 Şubat 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 12:42 • Son Güncelleme: