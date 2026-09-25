Erzincan Kemaliye'de geleneksel dut hasadı sürüyor: Yöre kadınları imece usulüyle pestil ve pekmez üretimi yapıyor!

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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kadınlar, önemli geçim kaynaklarından dutu geleneksel yöntemlerle pestil ve pekmeze dönüştürüyor.



İlçede yaygın olarak yetiştirilen dut, yöre halkı tarafından hem gelir kaynağı hem de kışlık gıda olarak değerlendiriliyor.



Dutun büyük bölümü pekmez ve pestil yapımında kullanılırken, bir kısmı da güneşte kurutularak kış aylarında tüketiliyor.



Pestil ve pekmez yapımı döneminde aileler ve komşular bir araya gelerek imece usulü çalışıyor. Apçağa köyünde pestil hazırlamak için bir araya gelen kadınlara erkekler de dutların ağaçlardan silkelenmesi ve toplanması aşamasında destek veriyor.