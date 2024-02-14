Toprak kayması (heyelan) neden olur? Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir? Erzincan altın madeninde toprak kayması
Erzincan İliç altın madeninde toprak kayması neden oldu, heyelan (toprak kayması) neden olur? Heyelanlar, yamaçlarda, dağlarda, tepelerde ve diğer eğimli arazilerde sık sık meydana gelir ve aşınmada önemli bir rol oynarlar. Bu kütle hareketi çeşidi, zamanla yüzey şekillerini şekillendirir ve doğal peyzajın oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca, heyelanlar insan yerleşimlerini, tarım arazilerini ve altyapıyı ciddi şekilde etkileyebilir. Peki, Erzincan altın madeninde toprak kayması neden oldu, Erzincan madenindeki toprak kaymasının nedeni nedir?
• 14 Şubat 2024 - 14:11 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 14:11 • Son Güncelleme: