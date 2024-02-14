Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemToprak kayması (heyelan) neden olur? Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir? Erzincan altın madeninde toprak kayması
HaberlerGündem Haberleri Toprak kayması (heyelan) neden olur? Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir? Erzincan altın madeninde toprak kayması
ABONE OL

Toprak kayması (heyelan) neden olur? Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir? Erzincan altın madeninde toprak kayması

Erzincan İliç altın madeninde toprak kayması neden oldu, heyelan (toprak kayması) neden olur? Heyelanlar, yamaçlarda, dağlarda, tepelerde ve diğer eğimli arazilerde sık sık meydana gelir ve aşınmada önemli bir rol oynarlar. Bu kütle hareketi çeşidi, zamanla yüzey şekillerini şekillendirir ve doğal peyzajın oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca, heyelanlar insan yerleşimlerini, tarım arazilerini ve altyapıyı ciddi şekilde etkileyebilir. Peki, Erzincan altın madeninde toprak kayması neden oldu, Erzincan madenindeki toprak kaymasının nedeni nedir?

• 14 Şubat 2024 - 14:11 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Toprak kayması (heyelan) neden olur Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir Erzincan altın madeninde toprak kayması

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Facia öncesinde, 9 işçiden 5’inin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içinde, birinin ise bir kamyon içinde olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi. Peki, Toprak kayması (heyelan) neden olur, Erzincan’daki toprak kayması neden oldu? Toprak kaymasının nedeni nedir?

2TOPRAK KAYMASI (HEYELAN) NEDEN OLUR, TOPRAK KAYMASININ NEDENİ NEDİR

TOPRAK KAYMASI (HEYELAN) NEDEN OLUR, TOPRAK KAYMASININ NEDENİ NEDİR?

Eğimli Arazi: Yüksek eğimli bölgelerde yer alan arazilerde heyelanlar daha yaygın olabilir.

Eğimli yamaçlar, yer çekimi etkisiyle toprak ve kayaçların hareket etmesine neden olabilir.

Yağışlar: Şiddetli yağışlar veya uzun süreli yağışlar, toprağın doymasına ve kaymaya daha yatkın hale gelmesine neden olabilir.

3Toprak kayması (heyelan) neden olur Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir Erzincan altın madeninde toprak kayması

Toprak Tipleri: Heyelan riski, gevşek malzemelerin (örneğin killi topraklar) sık bulunduğu bölgelerde daha yüksektir. Bu tür topraklar, suyun emilimini artırarak kayma riskini artırır.

Jeolojik Yapılar: Bazı jeolojik yapılar, kırık zonlar, fay hatları veya kırık kayaçlar gibi, kayma riskini artırabilir. Bu tür zonlarda toprağın ve kayaçların stabilitesi azalabilir.

4Toprak kayması (heyelan) neden olur Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir Erzincan altın madeninde toprak kayması

Bitki Örtüsü: Sağlam bitki örtüsü, toprağın erozyonunu azaltabilir ve toprağın tutunmasına yardımcı olabilir. Ancak, aşırı otlatma veya ormansızlaşma gibi nedenlerle bitki örtüsünün azalması heyelan riskini artırabilir.

Depremler ve Volkanik Faaliyetler: Depremler ve volkanik faaliyetler, zeminde ani değişikliklere ve kırılmalara neden olarak heyelan oluşumuna katkıda bulunabilir.

5TOPRAK KAYMASI (HEYELAN) NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELER

TOPRAK KAYMASI (HEYELAN) NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELER?

Toprak kayması (veya toprak kayması), toprak, kayaç veya diğer malzemelerin bir eğim boyunca hareket etmesidir. Bu hareket, genellikle yer çekimi, yağışlar, depremler, insan etkisi veya doğal süreçler gibi faktörlerin etkisiyle tetiklenir.

6Toprak kayması (heyelan) neden olur Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir Erzincan altın madeninde toprak kayması

Toprak kaymaları çeşitli türlerde olabilir:

Süreksiz Kayma: Bu tür kayma, genellikle büyük kaya parçalarının eğimli bir yüzey boyunca aşağı doğru hareket etmesiyle karakterizedir. Süreksiz kaymalar, genellikle dik yamaçlarda veya kaya yüzeylerinde görülür.

Süreksiz Olmayan Kayma: Toprak, çakıl veya diğer malzemelerin küçük parçalar halinde bir eğim boyunca kaymasıdır. Bu tür kaymalar, genellikle toprak erozyonu veya suyun yüzeyde aşındırıcı etkisi sonucu meydana gelir.

7ERZİNCAN’DAKİ TOPRAK KAYMASI NEDEN OLDU

ERZİNCAN’DAKİ TOPRAK KAYMASI NEDEN OLDU?

Bakan Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı. Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.