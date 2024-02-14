Toprak kayması (heyelan) neden olur? Erzincan’daki toprak kaymasının nedeni nedir? Erzincan altın madeninde toprak kayması

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Facia öncesinde, 9 işçiden 5’inin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içinde, birinin ise bir kamyon içinde olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi. Peki, Toprak kayması (heyelan) neden olur, Erzincan’daki toprak kayması neden oldu? Toprak kaymasının nedeni nedir?